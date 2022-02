OIympische Spelen moet nog beginnen, maar voor Merel Conijn zit het er al op

Merel Conijn moet haar schaatsen weer inpakken. Op de reservebank wachtte ze de afgelopen dagen in Peking in spanning af of er iemand uit zou vallen van haar team, maar dat is niet het geval. "Het is een dompertje," vertelt haar vader Sjaak Conijn. Toch kreeg ze nog een verrassing voor vertrek.

Een honderdste op de 3.000 meter en een tiende op de 5.000 meter kwam Conijn tekort op het OKT om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Toch mocht ze als reserve mee naar Peking. Verschillende coronabesmettingen zijn de afgelopen dagen gemeld in het dorp, maar niet in het Nederlandse team. Vandaag kreeg Merel daarom te horen dat ze geen debuut mag maken op de Spelen.

Het OKT herinneren de ouders van Conijn zich nog goed. Zelf mochten ze er fysiek niet bij zijn, maar zagen ze de spannende race voor de tv. "Toen we haar emotie zagen na de wedstrijd kregen we het wel even moeilijk," vertelt haar vader, Sjaak Conijn. "Dan baal je dat je haar niet kan troosten." Toch waren ze heel trots dat ze mee mocht als reservespeler, al dachten ze al dat de kans klein was dat ze mee mocht doen. "Je weet dat de kans klein is, maar je hebt altijd hoop."

Openingsceremonie

Ondanks dat Merel niet mee mag doen met de Olympische Spelen, kreeg ze toch nog een mooie verrassing. Ze loopt vandaag namelijk wel mee met de openingsceremonie. "Dat is voor haar een fantastische ervaring", vertelt haar moeder, Jacqueline Conijn. "We hadden het niet verwacht, maar voor Merel is het heel mooi." Zelf gaan ze daarom ook zeker kijken en hopen ze hun dochter te zien stralen op de tv.

Vervolg

Merel Conijn rekt haar trip nog tot 8 februari, dan stapt ze weer op het vliegtuig in afwachting van het volgende avontuur. Van 3 tot 6 maart schaatst ze namelijk mee op het WK allround in Hamar (Noorwegen). Na het minpuntje op het OKT heeft ze zich namelijk herpakt en won voor het eerst de Nederlandse titel allround schaatsen. Dat bleef niet onopgemerkt: "In Edam sprak iedereen ons aan, iedereen feliciteerde ons," vertelt haar moeder. "Haar ouders zijn euforisch. "We zijn supertrots. Het is heel leuk om straks mee te kunnen naar Noorwegen, daar kijken we echt naar uit."