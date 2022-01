Merel Conijn weerstaat de druk en pakt eerste nationale titel op NK allround

Merel Conijn heeft het NK allround bij de vrouwen gewonnen. De 20-jarige schaatsster uit Edam reed in een rechtstreeks duel met haar uitdager Joy Beune naar de overwinning op de 5.000 meter. Daarmee greep ze de ritzege en haar eerste nationale titel.

Conijn begon de slotdag van het NK allround als leider in het algemeen klassement. Zaterdag werd ze op de 500 meter derde (39,45 seconden) en bij de 3.000 meter eindigde Conijn als tweede, achter Joy Beune. Dat bleek de grootste concurrent te zijn om de nationale titel.

Op zondag ontvouwde zich een tweestrijd tussen Conijn en Beune, want op de 1.500 meter trok Beune aan het langste eind. Conijn bleef weliswaar aan de leiding, maar door de overwinning zat Beune haar op de hielen.

Op de afsluitende 5.000 meter had Conijn een voorsprong van 4,09 seconden. Conijn moest halverwege twee seconden toegeven, maar had een sterk laatste deel in de benen en ging Beune voorbij. De Edamse klokte 6.58,36 en reed daarmee naar de ritzege en de nationale titel.

Samen met Irene Schouten en Antoinette de Jong gaat Schouten dankzij haar overwinning naar de WK allround in Hamar.

Olympische Spelen

Eerst volgen voor Conijn de Olympische Spelen. Vorige week werd bekend dat ze als reserve mee mag naar Peking. Net als Dai Dai N'tab reist zij af naar China om eventuele blessure- of coronagevallen op de kunnen vangen.

De Winterspelen worden van 4 februari tot 20 februari gehouden in Peking (China).