Enkhuizen naar rechter om korting op bijdrage aan ambtelijke samenwerking af te dwingen

Vrijwel de volledige gemeenteraad van Enkhuizen wil via een gang naar de rechtbank een korting op de ambtelijke samenwerking afdwingen. Alleen het CDA is het daar niet mee eens. Volgens de raad is het niet aan de inwoners uit te leggen dat Enkhuizen het meeste betaalt als kleinste gemeente in de samenwerking.

Enkhuizen draagt jaarlijks 12,7 miljoen euro bij aan de samenwerking met Stede Broec en Drechterland – ook wel bekend als de SED-gemeenten. In totaal 37 procent van het totaalbudget. De gemeenteraad stapte naar de provincie, omdat ze een gelijkwaardige verdeling wil. "De partnergemeenten hebben jarenlang van Enkhuizen geprofiteerd", zo stelde de advocaat van de raad tijdens de hoorzitting in december.

Het leidde tot veel irritatie bij de partnergemeenten, dat het zover moest komen. "Absurd en beschamend dat we hier nu zitten", zei burgemeester Michiel Pijl van Drechterland daarover.

Nieuwe verdeling lag al klaar

Uiteindelijk werd Enkhuizen in het ongelijk gesteld door de provincie. Er was door een onafhankelijke commissie al een nieuwe verdeling voorgesteld, waarbij Enkhuizen aanzienlijk minder ging betalen en Stede Broec veel meer. Volgens de provincie is dat voorstel zorgvuldig tot stand gekomen.

Geen einde van samenwerking

Maar uitgezonderd van het CDA gaat de rest van de raad daar niet mee akkoord, en gaat hij in beroep tegen de uitspraak. In een verklaring laten de partijen weten dat het om een 'zakelijk verschil van inzicht' gaat, en dus los staat van de samenwerking zelf.

"De raad blijft bereid te investeren in die samenwerking én in de kwaliteit van de SED-organisatie, zoals recent opnieuw is gedaan", zo valt te lezen in de verklaring.

Het CDA in Enkhuizen vindt dat de raad zijn verlies moet nemen. "Het zal louter negatieve energie en frustratie opleveren en de verhoudingen op scherp zetten. Bovendien heeft bijvoorbeeld Stede Broec aangegeven niet meer te willen bijdragen dan het eerder voorgestelde compromis", zegt raadslid Gerhard van Galen.

CDA: 50.000 euro juridische bijstand onacceptabel

Volgens Van Galen is er al 15.000 euro aan belastinggeld uitgetrokken voor juridische bijstand. En kost het in beroep gaan nog eens 35.000 euro, waarmee het totaal op 50.000 euro komt.

Hij vervolgt: "Dit is voor ons onacceptabel en we zullen ons hiertegen met klem verzetten. We hebben het wel over gemeenschapsgeld wat beter kan besteed worden aan het verlagen van lokale lasten, die in Enkhuizen met meer dan 30% stijging over drie jaar de pan zijn uit gerezen."