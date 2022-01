Provincie wijst verzoek Enkhuizen af om minder bij te dragen aan ambtelijke samenwerking

Enkhuizen moet de afspraken over de bijdrage aan de ambtelijke samenwerking met buurgemeenten Stede Broec en Drechterland gewoon nakomen. Dat heeft Gedeputeerde Staten besloten, zo laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws/WEEFF. De gemeenteraad van Enkhuizen vond de verdeling niet eerlijk en wilde daarom korting op deze bijdrage.

De discussie loopt al anderhalf jaar. Enkhuizen betaalde altijd het meest aan de gezamenlijke ambtenarenorganisatie, omdat het bij de start in 2015 de meeste ambtenaren had. Een externe commissie kwam tot een nieuwe verdeling, waarbij Enkhuizen minder zou gaan betalen. Drechterland moest ietsje méér bijdragen, maar voor Stede Broec lag die bijdrage aanzienlijk hoger.

Maar voor de Enkhuizer raad was dit voorstel onvoldoende. Ze vindt namelijk dat alle gemeenten een derde van het bedrag moeten ophoesten. En dus was een hoorzitting op het Provinciehuis in Haarlem vorige maand noodzakelijk om het conflict te beslechten.

Irritatie over Enkhuizen

De opstelling van Enkhuizen leidde tot flinke irritatie bij de partnergemeenten. "Absurd en beschamend dat we hier nu zitten", zei burgemeester Michiel Pijl van Drechterland tijdens de zitting. Al zag de advocaat van de Enkhuizer raad dat anders. "De partnergemeenten hebben jaren van Enkhuizen geprofiteerd. We willen nu een eerlijke verdeling."

Verzoek afgewezen

Gedeputeerde Staten heeft besloten om het verzoek van Enkhuizen af te wijzen. Volgens de provincie is het voorstel van de externe commissie, waarbij de stad dus wel minder gaat betalen, zorgvuldig tot stand gekomen. De drie gemeenten krijgen nu tot 28 februari om tot een begroting te komen voor de ambtelijke organisatie.

Als Enkhuizen nog in beroep wil gaan, zal de raad naar de rechter moeten stappen. Of het ook zover gaat komen, is nog niet duidelijk.