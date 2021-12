Irritatie bij partnergemeenten om houding Enkhuizen over financiële bijdrage: "Beschamend"

Dat Enkhuizen minder wil meebetalen aan de ambtelijke samenwerking met Stede Broec en Drechterland leidde bij de laatste twee gemeenten vandaag tot flink wat irritatie. De raad van Enkhuizen besloot het zo hoog te laten oplopen dat het vandaag tot een hoorzitting kwam op het provinciehuis, waarbij Gedeputeerde Staten een besluit moet nemen.

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

"Absurd en beschamend dat we hier nu zitten", zei burgemeester Michiel Pijl van Drechterland. Maar dat zag de raad van Enkhuizen heel anders die zich liet vertegenwoordigen door een advocaat. Sinds de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten in 2015 betaalt Enkhuizen het meeste geld: ruim 12 miljoen euro. Ooit ontstaan omdat bij de start van de samenwerking Enkhuizen de meeste ambtenaren had. "Dat was toen, maar nu niet meer aan de orde", aldus de advocaat. "We maken evenveel gebruik van de organisatie. De partnergemeenten hebben jaren van Enkhuizen geprofiteerd. Misschien is Enkhuizen wel te loyaal geweest, maar we willen nu een eerlijke verdeling." Veel irritatie Het waren de woorden die tot veel irritatie bij de anderen leidde. "Dat zijn forse woorden, dat laat ik voor wat het is", aldus burgemeester Pijl. Zijn collega uit Stede Broec liet ook van zich horen. "Het is treurig dat we hiervoor naar Haarlem moeten komen. Dat zou onnodig moeten zijn." Stede Broec en Drechterland wezen erop dat er 1,5 jaar is gepraat over een nieuwe verdeelsleutel. Een ingestelde commissie kwam uiteindelijk met een nieuw advies. Daarbij zou Enkhuizen minder betalen, Drechterland iets meer, en vooral Stede Broec zou aanzienlijk meer bijdragen. Alle colleges gingen akkoord, maar de Enkhuizer raad dus niet. Die vindt dat alle gemeenten een derde van het bedrag moeten ophoesten.

"Als we het bedrag moeten betalen dat is voorgesteld, dan moet Enkhuizen snijden: groenonderhoud, het sociaal domein en over duurzaamheid kan niet eens worden nagedacht. We zijn niet de blokkeerfries van deze samenwerking", aldus de advocaat van de Enkhuizer gemeenteraad. Ambtenaren gefrustreerd Duidelijk werd ook dat de impasse leidt tot frustratie bij de ambtenaren. Juist op het moment dat investeren in de organisatie noodzakelijk wordt gevonden. "Het personeel is gefrustreerd, murw. Ze voelen zich in de steek gelaten", zo werd geciteerd uit een brief van de ondernemingsraad. Burgemeester Ronald Wortelboer van Stede Broec deed daarom nog een oproep: "Laten we ons gedragen als een verantwoordelijke werkgever voor deze 450 mensen." Commissaris van de Koning, en voorzitter van de hoorzittingscommissie, Arthur van Dijk, hoopte vooraf nog op een compromis tijdens de zitting. Maar dat leek er geen moment in te zitten. Mogelijk rechtszaak om verdeling Sterker nog, de advocaat van de Enkhuizer raad hintte nog op een gang naar de rechter mocht de hoorzittingscommissie niet meegaan in een andere verdeelsleutel. De commissaris van de Koning liet weten dat er op 18 januari een besluit wordt genomen door Provinciale Staten.