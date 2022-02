Actiegroep komt niet opdagen bij inloopbijeenkomst Oldenhove over komst statushouders

Bij een inloopbijeenkomst van de gemeente Bloemendaal voor bezorgde Overveners over de mogelijke komst van statushouders in Oldenhove, kwamen veel tegenstanders niet opdagen. De bijeenkomst werd georganiseerd omdat er vorige week nog zo’n dertig mensen een lawaaiprotest voor het gemeentehuis hielden. Wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn ging vandaag met hen in gesprek.

De actiegroep, het Comité Bezorgde Overveners, vindt dat de gemeente op de zaken vooruitloopt en besloot daarom om vanmiddag niet te komen. "Eerst moet duidelijk worden wat er gaat gebeuren", zegt woordvoerder Floris Kaspers. "Pas daarna gaan we in gesprek. Veel politieke partijen vinden het plan van de wethouder namelijk ondoordacht en willen het anders. Het zou zomaar kunnen dat de plannen donderdag niet door de raad komen. Op dit moment staat nog niets vast."

Maar volgens de wethouder is er wel een duidelijk plan. "We zijn niet over één nacht ijs gegaan en we gaan niet iets totaal nieuws doen", zei De Roy van Zuidewijn tijdens de bijeenkomst. "Andere gemeenten gingen ons voor en die ervaringen zijn heel goed. Bovendien zaten er in Dennenheuvel honderdtwintig statushouders en daar is ook geen overlast in de buurt geweest. Iedereen in Oldenhove wordt straks geacht om vijf dagen per week of met werk of met een opleiding bezig te zijn. Dat zijn we al aan het voorbereiden."

'150 tot 180 zijn er teveel bij elkaar'

Los van de actiegroep kwamen er zo'n elf mensen wel naar de bijeenkomst om hun zorgen te uiten. Het grootste probleem is volgens hen de grootte van de groep statushouders. "Honderdvijftig tot honderdtachtig bij elkaar is echt heel veel", roept één van de aanwezigen. "We vinden het prima om ze te helpen, maar zo veel mensen in een klein dorpje als Overveen zien we niet zitten."

Iemand anders wil dat de gemeente kijkt naar de verhoudingen in het complex. "Hier in de regio zijn heel veel woningzoekenden. Hoeveel jongeren die hier zijn opgegroeid zoeken er wel niet een kamer of een studio. Als er bijvoorbeeld tachtig of negentig statushouders komen, dan blijft er genoeg ruimte over voor hen."

De gemeente wil dat er vanaf maart eerst een jaar lang alleen maar statushouders komen in het voormalige woonzorgcomplex. "We gaan het complex tien jaar huren dus dat geeft ons het eerste jaar wat ruimte om het voor de jaren erop goed te organiseren", aldus de wethouder. "Daarna gaan we kijken naar gemengd wonen."