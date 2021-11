'Statushouders en woningzoekenden maximaal tien jaar in zorgcomplex Oldenhove'

In voormalig woonzorgcomplex Oldenhove in Overveen is ruimte voor maximaal 150 statushouders en woningzoekenden, die daar uiterlijk tien jaar kunnen wonen. Wat de exacte verdeling tussen beide groepen gaat worden, is nog onduidelijk. Dat bleek uit een informatieavond voor omwonenden vanavond.

Ook de gemeente Bloemendaal is opgeroepen door het Rijk en het COA om extra woonruimte te zoeken voor statushouders. Dit om de doorstroming in de overvolle asielzoekerscentra te bevorderen.

Stichting Sint Jacob, eigenaar van het complex, staat positief tegenover de plannen van het Bloemendaalse college. De stichting heeft aangegeven dat het gebouw over maximaal tien jaar weer een woon- en zorgfunctie zal krijgen. Beide partijen zijn nog in onderhandeling over de voorwaarden om er tijdelijk statushouders en woningzoekenden in te vestigen. Een definitief besluit is dus nog niet genomen, maar de gezamenlijke intentie is er.

Weinig details nog bekend

Zolang er nog geen definitief akkoord is, kan projectleider Wenneker niet tot in detail ingaan op de vragen van de omwonenden. Hij heeft enkele cijfers paraat. "Het gaat om zo'n 85 á 90 woonunits. We verwachten dat daarin gemiddeld één á twee personen kunnen wonen. De ene woonunit is wat groter dan de andere. We denken maximaal zo'n 150 mensen te kunnen huisvesten."

Het gaat dus om een mengvorm, een combinatie van statushouders en woningzoekenden. In het pand wonen nu 25 bewoners antikraak via leegstandbeheerder Camelot. Zij willen van Wenneker weten wat hun positie straks is. Of ze kunnen blijven of dat de huurprijzen gaan veranderen. Daar kan hij nog niets over zeggen.

Blekersveld

Aangezien er ook plannen zijn voor woningbouw voor statushouders bij Blekersveld en Oldenhove daar niet ver vandaan ligt, vragen omwonenden zich af waarom de groep niet meer door de gemeente wordt verspreid. Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert daarop. "In de hele gemeente worden het hele jaar door statushouders gehuisvest in bestaande sociale woningbouw. Op dit moment hebben we meer sociale woningbouw in Bennebroek, Vogelenzang en het dorp Bloemendaal en relatief weinig in Overveen en Aerdenhout. Dat maakt dat daar relatief weinig statushouders wonen, dus dit is een hele mooie bijdrage daarvoor."

Wenneker en de wethouder noemen Dennenheuvel als voorbeeld voor wat de Overveners straks eventueel te wachten staat. Ook daar ging het om een gemengde woonvorm en beiden zijn er zeer over te spreken. "De lessen die we daar geleerd hebben, nemen we mee naar Oldenhove", aldus De Roy van Zuidewijn. Ze zegt de zorgen van de omwonenden te begrijpen en legt uit dat de statushouders dagbesteding krijgen. "Het idee is dat de mensen een opleiding gaan doen, stage gaan lopen of aan het werk gaan. De ervaring leert dat dat het meest bijdraagt aan een snelle integratie."