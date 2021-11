Omwonenden over komst statushouders in Oldenhove: "Ik ben niet bang voor vluchtelingen"

Ook Vera Huijgen, die verderop woont, vindt dat statushouders een kans moeten krijgen. "Mensen die dan meteen gaan protesteren vind ik asociaal. We hebben er hier nog geen ervaring mee dus laten we het avontuur aangaan. Als we vriendelijk zijn en ze open ontvangen dan zal het vast meevallen."

Buurtbewoner Joan van ’t Hof is blij dat er binnenkort weer gebruik wordt gemaakt van het gebouw. "Het verloedert en staat al veel te lang leeg", zegt ze. "Gelukkig kunnen er straks mensen terecht die een dak boven hun hoofd nodig hebben. Je kan ze toch niet buiten laten staan. En we deinzen altijd terug als het over vluchtelingen gaat. Maar ik ben er niet bang voor, laat ze maar komen."

Het is de bedoeling dat er naast statushouders ook andere woningzoekenden in Oldenhove komen. "Het is goed als ze samen met anderen in een gebouw leven", aldus de wethouder. "Dat komt de integratie ten goede."

Waar Heemstedenaren door de gemeente gevraagd worden om mee te denken naar opvanglocaties voor statushouders, werden de bewoners van Bloemendaal pas achteraf geïnformeerd. Inmiddels hebben omwonenden de brief ontvangen, maar het bericht was al via de media verspreid. "De gemeente kwam er een beetje laat mee", zegt Jort Terpstra die tegenover het gebouw woont. "Ik had het een paar dagen voordat ik de brief kreeg al in de krant gelezen. Dat hoort niet."

Wethouder De Roy van Zuidewijn is het daarmee eens. "De bedoeling was dat de omwonenden vrijdagochtend, de dag na de mededelingen in de raad, geïnformeerd zouden worden. Dat is verkeerd gelopen en dat betreuren we. Het is niet goed wanneer je zo’n bericht als eerste via de media moet vernemen."

Blekersveld

Vlak bij Oldenhove heeft de gemeente al plannen om flexibele woningen te bouwen voor statushouders. Die zouden bij Blekersveld moeten komen. Wethouder De Roy van Zuidewijn geeft aan dat de plannen elkaar niet in de weg staan. "Het is niet zo dat omdat het een er is, het andere niet doorgaat. De woningnood in Nederland is ontzettend groot, in Bloemendaal is dat niet anders. We zijn blij met beide locaties."

Gemeenteraadslid Martin van de Bunt van Liberaal Bloemendaal vindt niet dat er op beide locaties statushouders moeten komen. "Ik ben er niet op tegen dat ze hier komen, maar waarom op twee plekken zo dicht bij elkaar? Ik zou ze juist meer verspreiden door de hele gemeente. En dan kunnen er bij Blekersveld woningen komen, of een groenstrook."

Ook Thea Spanjaart, die in een zijstraat naast Oldenhove woont, vindt beide locaties te veel. "Dan wordt de kans dat ze zich in de samenleving mengen wel heel klein. Als er zoveel nieuwe mensen komen dan weet je niet waar je moet beginnen. Ik denk niet dat het voordelig uitpakt."

Donderdag 25 november is er een online informatieavond voor omwonenden.