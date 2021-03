Inzamelingsactie voor statushouders in Bloemendaal een succes: "Tranentrekkend"

"Het houdt niet op, het is echt fantastisch!" De Bloemendaalse Yvonne Berkhuijsen kan nauwelijks in woorden uitdrukken hoe blij ze is met haar dorpsgenoten. Ze deed onlangs op Facebook een oproep om spullen te doneren voor een groep statushouders die vanaf donderdag in Bloemendaal zal verblijven. En dat was niet aan dovemansoren gericht.

De statushouders, bestaand uit gezinnen en alleenstaanden uit onder meer Jemen en Syrië, nemen hun intrek in voormalig zorgcentrum Dennenheuvel in Bloemendaal. Daar werd een aantal jaar geleden ook al een grote groep statushouders opgevangen. Nu is het aantal een stuk minder, ongeveer dertig kamers zullen bewoond gaan worden voor, zoals het er nu naar uitziet, ruim een jaar. Yvonne, ondersteund door vrijwilliger Geeske, ontvangt woensdag veel spullen van de Bloemendalers. De één komt met een tas vol speelgoed, de ander heeft de hele achterbak van de auto gevuld met bijvoorbeeld wanddecoraties en handdoeken.

Inzamelingsactie voor statushouders in Bloemendaal - NH Nieuws

"Waarom ik deze mensen wil helpen? Ja, zo ben ik gewoon, ik wil graag helpen", aldus Yvonne. "We willen het gewoon een beetje gezelliger en aangenamer voor ze maken als ze hier een jaar tot anderhalf jaar gaan verblijven." De kamers van het voormalig verzorgingshuis kunnen inderdaad wel wat gezelligheid gebruiken. "De gemeente en kringloopwinkel De Snuffelmug hebben 'de basis' gebracht, zoals koelkasten, tafels en stoelen. Maar ze hebben natuurlijk ook handdoeken en dekbedden nodig of spulletjes die het leven even iets leuker maken, zoals speelgoed. En daarom heb ik een oproep gedaan." Bedlampje en kussentjes Een Bloemendaalse levert een paar volle tassen af bij Yvonne en Geeske. "Ik heb net de kinderkamer een 'make-over' gegeven en ik heb bijvoorbeeld een bedlampje en wat kussentjes over." Ze zegt dat de leden van haar hockeyteam ook nog wat spullen zullen brengen. Een andere 'donateur' heeft één volle plastic tas bij zich. "Ik heb wat wanddecoraties gebracht en wat schoenen en kleren voor de kids. Als ik een beetje kan helpen, dan doe ik het graag. "

Inzamelingsactie voor statushouders in Bloemendaal - NH Nieuws / Paul Tromp

Binnen de gemeente Bloemendaal wordt al een tijd gediscussiëerd over waar de statushouders gehuisvest moeten worden. De gemeente is namelijk door de provincie verplicht om jaarlijks voor enkele tientallen statushouders een definitief onderkomen te zoeken. Bloemendaal loopt wat dat betreft achter op schema en is hard op zoek naar een oplossing. Met de openstelling van Dennenheuvel kunnen deze statushouders in ieder geval voorlopig binnen de gemeentegrenzen terecht en zullen ze daarna doorstromen naar een definitieve woning. Enkele andere bewoners van Dennenheuvel, die daar al anti-kraak verblijven, gaan de nieuwkomers de komende tijd begeleiden. Yvonne en Geeske nemen ondertusen maar even een bakkie koffie en beraden zich over waar ze al die spullen moeten stallen. "Het is werkelijk overweldigend, tranentrekkend." Een eigenaresse van een kinderkledingwinkel heeft zich met een appje bij Yvonne gemeld. "De moeders mogen straks langskomen om gratis kleding uit te zoeken voor hun kinderen. Daar krijg ik kippenvel van, dat vind ik zó mooi."