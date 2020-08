Overveners niet blij met bouw woningen statushouders: "Gemeente speelt het slinks"

Overveners in de wijk Blekersveld vinden dat er met twee maten wordt gemeten bij het bepalen van de locatie van tijdelijke woningbouw voor statushouders. Na afwijzing van twee andere locaties door de gemeenteraad, is nu een stuk grond in de wijk aangewezen. Over vier maanden al komen er tijdelijke woonunits te staan. Want Bloemendaal wordt door de provincie achter de vodden gezeten om snel meer onderdak te bieden aan de statushouders.

De bewoners van het Blekersveld voelen zich overvallen in de zomervakantie als er plotseling een brief van de gemeente over de locatiekeuze voor woningbouw van statushouders op de mat ligt. Stichting Blekersveldgroen wil al jaren lang dat het veldje achter de huurwoningen, dat sterk vervuild is en daarom nu afgesloten is met een hek, een openbaar parkje wordt. En volgens voorzitter Stijn de Geus van de stichting is de bestemming ook altijd groen geweest. "Door allerlei slinkse omwegen wordt het nu zo gespeeld dat wij als bewoners geen mogelijkheid hebben, omdat ze niet dezelfde procedures volgen die ze op de twee andere locaties wel hebben gevolgd." Die twee andere locaties zijn het veld naast het cricketterrein aan de Zomerzorgerlaan in Bloemendaal en op een oude werkplaats aan de Westelijke Randweg in Overveen. Omwonenden maakten daar met succes bezwaar bij de gemeenteraad. Die heeft volgens wethouder Susanne De Roy van Zuidewijn toen Blekersveld als locatie naar voren geschoven, "omdat het toch geschikt gemaakt moest worden voor permanente woningbouw", vertelt ze in een reportage van NH Nieuws.

Meten met twee maten bij locatie woningen statushouders in gemeente Bloemendaal? - NH Nieuws / Geja Sikma

Buitenspel Het is voor de bewoners van Blekersveld in Overveen niet te begrijpen dat zij niet hebben mogen inspreken, zoals bij de andere locaties wel is gebeurd. En Gert Valster van de Stichting Blekersveldgroen denkt daar het zijne van. "Daar wordt hard 'boe' geroepen door de mensen en advocaten bij betrokken. En op dat moment zegt de raad, 'nou, nou, nou, misschien moeten we het toch maar anders in gaan vullen'." En zijn wijk met voornamelijk sociale huurwoningen wordt voor het blok gezet. Dat de bewoners zich buitenspel gezet voelen, verwerpt de Bloemendaalse wethouder De Roy van Zuidewijn. "Dat is niet zo! We luisteren ook wel degelijk hier naar de mensen." Maar dan gaat het over de invulling van het plan, en niet óf de woningbouwplannen doorgaan. Ook al gaan de buren naar de rechter, zoals ze al hebben aangekondigd. Het is volgens de gemeente te urgent om deze locatie van tafel te halen. "Er is in de planning rekening mee gehouden dat mensen naar de rechter zullen gaan." Hieronder een impressie van het Blekersveldpark door bewoner Justus van Loon:

Blekersveld Justus van Loon, bewoner van Blekersveld in Overveen

