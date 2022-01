Tientallen Overveners protesteren met lawaai voor gemeentehuis tegen komst statushouders

Een groep Overveners die bezorgd is over de komst van statushouders in voormalig woonzorgcomplex Oldenhove, hield vanavond een lawaaiprotest bij het gemeentehuis in Bloemendaal. Het Comité Bezorgde Overveners gooide dinsdag flyers bij buurtbewoners in de brievenbus met de oproep om te protesteren.

Erwin B. Bartman

Zo’n dertig mensen zijn op de oproep ingegaan en hebben vanavond een half uur lang lawaai gemaakt voor het gemeentehuis. Naast de demonstranten verzamelden zich ook zo'n dertig belangstellenden. "We maken ons zorgen en dat willen we uiten", aldus woordvoerder van het comité Floris Kaspers. "Daarom zijn we daar vanavond gaan staan."

Actievoerders maakten lawaai met toeters, pannen en ratels. Wethouder Susanne de Roy van Zuydewijn sprak de demonstranten toe, al werd het haar niet makkelijk gemaakt. Zo werd haar onder andere verweten dat ze niet wist waar ze het over had omdat ze niet in de buurt woont.

De wethouder ging later met kleine groepjes mensen in gesprek. Daarbij gaf ze aan dat de statushouders die hierheen komen, het water echt aan de lippen staat en dat het mensonterend is om niet te helpen. Actievoerders reageerden daarop door te benadrukken dat ze niet tegen statushouders zijn, maar tegen massale opvang zonder plan. Niets te doen Het comité werd in het leven geroepen omdat de groep zich ernstige zorgen maakt over de plannen van de gemeente. Het voornemen is om de locatie uit handen te geven aan het COA (Centraal Orgaan Asielopvang) voor een jaar vanaf begin maart. Vooral de grote hoeveelheid, voornamelijk alleenstaande mannen die in relatief kleine ruimtes komen te wonen, baart hen zorgen. "Er is hier in de omgeving niks te doen voor ze", gaf Kaspers eerder deze week al aan. "We vrezen voor overlast in dit kleine buurtje." Positieve geluiden Er zijn ook buurtbewoners die positief tegenover de plannen van de gemeente staan. Dit gaven de omwonenden bij Oldenhove eind vorig jaar aan, toen net bekend werd dat er statushouders in het gebouw zouden komen. Ze zijn vooral blij dat het pand, wat al jaren leegstaat, eindelijk weer gebruikt gaat worden.