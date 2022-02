Glock ’45 stelt bandleden voor op hun nieuwe album

Begin maart moet hij uitkomen: de nieuwste EP van de band Glock ’45. In een repetitieruimte in Zwaagdijk-West ontmoeten we de band, die een inkijkje geeft in de bandleden en zijn karakters. Bandleider 'Pricklebus Pete' geeft een rondleiding door de ruimte waar veel van de muziek van de band is ontstaan. Verslaggever Sander Huisman duikt onder in de wereld van Glock ’45.

Is het toevallig dat er veel countrymuziek wordt gemaakt in een landelijke omgeving als West-Friesland? De band Glock ’45 bestaat ruim 4 jaar en waar hun roots voorheen duidelijk in en rond Hoorn lagen, is het perspectief de laatste jaren steeds verder verschoven. De band heeft een compleet nieuw imago aangenomen met alter-ego's die hun wortels hebben in het noorden van de staat Kentucky. Opgegroeid in een woonwagenkamp aldaar. Met personages in de band die je in de zuidelijke staten zou kunnen terugvinden. Artikel gaat verder onder de foto.

De band Glock '45 in hun repetitieruimte. - Sander Huisman / WEEFF

En om de karakters nog meer tot leven te brengen schreef de band songs over hun alter ego’s. Pricklebus Pete is zowel man als vrouw. Jerrycan Jesper houdt zowel van drank als van heroïne. White Trash Welling is de violiste van de band en heeft als enige ook een echt inkomen. De nieuwste aanwinst is drummer Lawless Lenny, omdat de vorige drummer is verdwenen. En Moonshine Mike, is gewoon Moonshine Mike. De band zal op 6 maart in Het Huis Verloren in Hoorn hun EP uitbrengen op hun eigen 'Glockfest'. Bekijk hier alle afleveringen van de serie 'Sander Op Pad in West-Friesland'.