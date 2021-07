'Schijtreiziger' Nico Danenberg; met trekker door Europa, maar wel weer terug naar huis

Het werd zes jaar geleden groots aangekondigd: Nico Danenberg stopt met zijn kroeg Swaf in Hoorn en reist met een trekker richting Portugal. Het duurde vervolgens nog drie jaar voordat hij echt zou vertrekken. Waarom duurde het zo lang voor hij wegging, en waarom wilde hij überhaupt op reis? Verslaggever Sander Huisman spreekt hem op zijn landje in Grosthuizen en is vooral benieuwd wanneer hij zijn zijn reis weer vervolgt.

Zonder veel nadenken noemt Nico Danenberg een hele rij plaatsnamen op waar hij afgelopen jaren geweest is. Via Noord-Frankrijk, Het Zwarte Woud en stukken van een pelgrimstocht in Spanje, ontmoette hij veel mensen. De verhalen bij de plaatsnamen vertelt Nico ook alsof ze net zijn gebeurd en hebben vaak veel gemeen: Nico maakt contact via muziek. Zijn trekker en huifkar zijn al een reden voor mensen om op Nico af te stappen. Maar als Nico na een gesprekje ook nog een lied zingt, dan volgt er pas echt verbinding. "Ik ben eigenlijk een beetje een schijtreiziger", concludeert Nico. "Het is mooi om een stek te hebben, zodat als je weggaat dat je weet dat je weer ergens terug kan.”"Die stek is zijn huis in Hoorn, maar hij is ook vaak op zijn landje te vinden in Grosthuizen. Ook daar klinkt de muziek uit de schuur. De muzikant waar Nico vorige maand een lied mee uitbracht - Daan Vet uit Enkhuizen - speelt op zijn gitaar. En ook nu is het de muziek die verbindt als Nico een stuk van het lied meezingt. Artikel gaat verder onder de foto

Nico Danenberg is weer terug op zijn stek na zijn reis door Europa - Sander Huisman / WEEFF

Zijn trekker en huifkar staan op de plek waar hij in 2019 geëindigd is: op een camping in Portugal. De trekker wordt gewoon ingezet voor klusjes en de huifkar is nu de receptie. Het liefst had Nico vorig jaar alweer die kant op gegaan: "Maar er was iets…", zegt Nico met de bekende twinkeling in de ogen. Ook in 2021 gooit dat 'iets' nog roet in het eten. "Als je daar in Portugal met een trekker en huifkar met een buitenlands kenteken als brenger van de pest een dorpje in rijdt en alles is dicht, dat is niet echt aantrekkelijk."