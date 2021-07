Westfriese noten op gezamenlijk album rapper Engel en Paul de Munnik

Nadat ze al een aantal keren waren aangeschoven bij liedjes op elkaars solo-albums, maken rapper Engel en Paul de Munnik nu samen een album. Engel - artiestennaam van Steven Engel - woont al 15 jaar in Amsterdam. "Ik noem mezelf Hoornse Amsterdammer of Amsterdamse Horinees", zegt Steven, die dus ook voor het opnemen van zijn album nog terugkomt naar West-Friesland. Verslaggever Sander Huisman was bij de opnames in Wijdenes.

Steven Engel benaderde Paul de Munnik al in 2016 via Twitter. En Paul luisterde toen naar wat songs van Engel en dacht: "Dit vind ik wel heel erg leuk, en ik heb wel weer zin om wat andere paden te bewandelen." Hoewel het de reactie was waar Steven op had gehoopt, vond hij het vervolg belangrijker: "Het is belangrijk dat je elkaar ontmoet, samen in de studio zit en dan kijken wat de chemie is."

Nadat ze dus al meerdere malen een bijdrage hadden geleverd aan elkaars album en hun leven wat meer in elkaar verstrengeld raakten met andere samenwerkingen, ontstond het idee om een album op te nemen. De afgelopen vijftien maanden spraken ze elkaar wekelijks om ideeën uit te werken. In januari namen ze al de demo op - ook in Wijdenes. En nu nemen ze in juli dus in twee weken het album op.

