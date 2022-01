Laatbloeier Irma brengt per ongeluk eerste liedje uit: "Grappige gewaarwording"

Ze schreef een liedje voor haar man, en nu is het groter geworden dan ze dacht: Irma van der Lubbe uit Hoorn was afgelopen week de WEEFF Top Favoriet op WEEFF Radio. Pas drie jaar geleden begon ze met basgitaar spelen terwijl ze halverwege de 50 was. Een liedje dat ze speciaal voor haar man schreef, werd onbedoeld ook openbaar. Nu de reacties positief zijn, ging verslaggever Sander Huisman langs om het verhaal hierachter op beeld vast te leggen.

Met het lied Be Me, ging Irma langs bij Fons Flotman en Marc Schouten van de band Momentum die samen een muziekstudio hebben. Toen Irma een geregistreerd partnerschap aanging met haar man Erik, leek het haar leuk het nummer op te nemen als verrassing. Fons en Marc zagen het zitten, en arrangeerden Be Me tot een volwaardige song.

Al wat vaker had Irma van der Lubbe uit Hoorn ideeën voor liedjes gehad. Maar toen ze nog geen muziekinstrument speelde, had ze het ingezongen op een recorder, en kon ze er verder niet zoveel mee. Nu ze sinds drie jaar basgitaar speelt, kan ze ook iets meer in muziektermen verwoorden wat ze verder wilde met een nummer.

Erik was ontroerd toen hij het lied van Irma hoorde en toen het nummer op verschillende plekken gedeeld werd, besloot Fons de song ook op te sturen naar WEEFF Radio. Daar werd afgelopen week besloten Be Me uit te roepen tot WEEFF Top Favoriet.

Het geheel is wat groter geworden dan de bedoeling was, concludeert Irma in het interview. Wat een muzieknummer alleen voor haar lief Erik had moeten worden, is nu op veel plekken beluisterd. "Het is wel heel grappig dat iets wat je gemaakt hebt, dat mensen dat leuk vinden", besluit Irma.

Bekijk hieronder de hele song Be Me van The Irm.