Verpleegkundige Rik neemt gitaar mee op de IC: "Mensen bloeien helemaal op"

Optreden zat er even niet in, dus nam IC-verpleegkundige Rik Appel uit Spierdijk zijn gitaar mee naar de Intensive Care van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Voor hem zelf fijn om weer eens een publiek voor zich te hebben, en voor de patiënten fijn om even afleiding te hebben. "Mensen werden even uit hun IC-gedachte getrokken", zegt Rik. Verslaggever Sander Huisman van mediapartner WEEFF bezocht de IC en sprak met Rik.

"Je kon nergens meer optreden, we konden nergens meer oefenen", verklaart Rik Appel zijn initiatief om zijn gitaar dan maar mee te nemen naar zijn werk. Hij had al wel vaker de term 'Muziek op de IC' gehoord dus als het werk het toeliet besloot Rik gitaar te spelen voor de patiënten. "Mensen kregen andere gedachten en zagen het perspectief weer", herinnert Rik zich zijn optredens. Niet alleen de patiënten kwamen daardoor even helemaal in een andere wereld, ook zijn collega’s waren blij verrast. "Het heeft ook de nodige emotie bij hun losgemaakt", vertelt Rik trots. "Ook collega’s die ik niet kende, spraken me erop aan, het was heel bijzonder wat hier gebeurde." Artikel gaat verder onder de foto

Rik Appel speelt gitaar op de IC - Sander Huisman / WEEFF

Nog steeds pakt Rik zijn gitaar er weleens bij; hij heeft nu een aparte kast midden op de IC waar zijn gitaar voor het grijpen staat. "Ik heb ook collega’s die het vragen; wil je even spelen bij mijn patiënt?", vertelt Rik. "Dat is leuk, dat het een beetje bekendheid begint te krijgen." Bekijk hier alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland