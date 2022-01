Eindelijk worden er weer decors gebouwd bij Theater de Kampanje: "Het begint weer!"

"We waren vóór de persconferentie van afgelopen dinsdag al hard aan het puzzelen", vertelt Linda van den Berg van Theater de Kampanje. Sinds de lockdown half december lag alles opnieuw plat. Nu is het ineens schakelen van 0 naar 100 in een paar dagen tijd. "Je voelde de spanning op kantoor en als je nu hier rondloopt, dan denk ik: 'Ja, het gaat weer beginnen'."

Het was extra spannend of de verwachte versoepeling zou komen, omdat er grote producties klaar staan. Dit weekend draait de musical Titanic in Den Helder. "We staan hier in de Variopool-zaal", legt Yvonne Koning van het theater uit. "Vanavond wordt hier het toneelstuk Hoogspel gespeeld, vanaf morgen de musical Titanic."

Puzzelen

Vanwege de anderhalvemetermaatregel moesten de medewerkers van het theater opnieuw gaan puzzelen. De zaal kan niet helemaal worden gevuld en dus moest er worden geschoven met al gereserveerde plekken. "We hebben een extra voorstelling van de musical ingeboekt, zodat we iedereen een plek kunnen bieden", vertelt Linda van den Berg.

Zaterdagavond staat ook nog een voorstelling met Diederik van Vleuten op het programma. Zondag de extra matineevoorstelling van Titanic en ook nog een lunchconcert. "Het is volle bak", zegt Van den Berg met een lach. "Heerlijk begin zo."