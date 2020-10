Theater De Kampanje wacht met 'pijn in de buik' extra coronamaatregelen af

"We hebben er pijn in de buik van", vertelt programmeur Kim Smit van het theater. "We hebben het er vanmorgen over gehad hoe we om moeten gaan met de uitgelekte informatie. En dat ziet er niet rooskleurig uit. Als het maximaal 30 mensen wordt dan gaan we dicht, want dat kan gewoon niet"

Theaterseizoen

De afgelopen tijd kwam het theater net weer een beetje op stoom, mede dankzij een ontheffing van de veiligheidsregio. Daardoor mochten ze iets meer mensen toelaten. "Ons theaterseizoen is eind september begonnen. En je bent iedere keer heel blij met wat je doet, maar dan komt de teleurstelling weer omdat je dicht moet of minder mensen binnen mag hebben. En dat maakt het enorm balen en verdrietig."

Door alle wijzigingen in de regels hebben medewerkers constant veel werk te verzetten. "We hebben voor morgenavond en de avond erna een voorstelling staan, die is al drie keer verplaatst. Op een gegeven moment ben je er wel een beetje klaar mee. En het vertrouwen van je klant raakt ook weg. Je boekt nu geen kaarten als je niet weet wanneer die gespeeld zal worden"

De gevolgen van de coronacrisis zijn inmiddels goed voelbaar in de theaterwereld. "Ik heb vanmorgen ook wel wat tranen gelaten moet ik zeggen. Ik ben heel positief, maar soms gebeuren dingen waar je verdrietig van wordt. Vorige week kreeg ik een berichtje van een collega die al 25 jaar werkt bij een impressariaat. Hij zit drie jaar voor zijn pensioen maar moet nu weg. Ja, daar word ik wel verdrietig van."

Bij Theater De Kampanje blijven ze hopen dat er toch nog ruimte is, bijvoorbeeld dankzij de nieuwe routekaart die de overheid aan het opstellen zou zijn. "Dat geeft je toch weer een sprankje hoop. Misschien dat we weer een ontheffing kunnen krijgen via de veiligheidsregio of zo. We zullen het vanavond maar moeten afwachten."