Theater de Kampanje wordt even teststraat, locatie Handelskade blijft drie weken dicht

DEN HELDER - Theater de Kampanje wordt voor even gebruikt als coronateststraat, ter vervanging van de locatie aan de Handelskade die tijdelijk is gesloten vanwege het winterweer. Aangezien het niet mogelijk is om met een auto door het theater te rijden, kunnen in de Kampanje de komende tijd alleen mensen te voet worden getest.

De testlocatie aan de Handelskade in Den Helder is sinds zondag dicht vanwege de vrieskou. De oude loods is aan twee kanten open, maar tegelijkertijd onverwarmd en de waterleiding is vastgevroren. Daarom vond de GGD Hollands Noorden het niet langer verantwoord om er in dit winterweer mensen te laten testen. Inwoners uit de Noordkop werden sinds zondag verwezen naar de andere teststraten in Heerhugowaard en Alkmaar.

Maar vanaf morgen is er met de tijdelijke teststraat in theater de Kampanje dus weer een alternatief in de eigen stad. Er zal tot en met 2 maart worden getest in het theater, daarna wordt weer terugverhuisd naar de reguliere teststraat aan de Handelskade.

De teststraat op Texel is sinds vandaag ook weer open.