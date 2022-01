Mona Keijzer wordt lijstduwer bij CDA Edam-Volendam

Voormalig Tweede Kamerlid en staatssecretaris Mona Keijzer is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart lijstduwer bij het CDA Edam-Volendam. Keijzer staat op nummer 19 op de kandidatenlijst. Het lokale CDA Edam-Volendam laat in een persbericht weten 'trots' te zijn op Keijzer als lijstduwer. "Het lokale CDA Edam-Volendam is net als Mona tegen een samenleving waarin maakbaarheid het devies is en mensen niet meer een eigen keuze mogen maken."