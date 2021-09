Haarlemse CDA-wethouder steunt Mona Keijzer en keert zich tegen coronapas

Volgens de wethouder zorgt de coronapas voor een 'tweedeling in de samenleving' en staat de invoering 'op gespannen voet met vrijheidsrechten'. Keijzer werd deze week ontslagen omdat ze zich openlijk uitsprak tegen het kabinetsstandpunt over de coronapas.

"Ik heb met de tweet haar een hart onder de riem willen steken en haar zo ook willen laten weten dat ze niet de enige binnen het CDA is die er zo over denkt", licht de CDA-wethouder toe in een eerste korte reactie aan NH Nieuws en Haarlem105.

Onverstandig

Opvallend is dat burgemeester Jos Wienen (ook CDA) afgelopen weekend de uitlating van Keijzer in het tv-programma Buitenhof nog 'heel onverstandig' noemde. Overigens zegt Rog dat hij vindt dat hij niets over de coronamaatregelen heeft te zeggen. "Dat is echt een bevoegdheid van de burgemeester", laat hij weten.

tekst loopt door onder de tweet