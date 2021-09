Mona Keijzer verlaat landelijke politiek definitief door Kamerzetel op te geven

Zojuist werd bekend dat Mona Keijzer haar Kamerzetel opgeeft en daarmee ook de landelijke politiek zal verlaten. "Ik kan het beleid niet meer rijmen met mijn verstand en mijn geweten. Op verzoek van de fractie heb ik daarom besloten mijn Kamerzetel op te geven", laat Keijzer vandaag in een persoonlijke brief weten.

Het ontslag van Keijzer (CDA) als demissionair staatssecretaris van Economische Zaken werd afgelopen zaterdag bekend gemaakt. De voormalige staatssecretaris werd ontslagen, omdat zij zich openlijk uitsprak over het coronatoegangsbewijs.

Op de dag waarop het toegangsbewijs voor het eerst gehandhaafd zou worden, gaf zij in de Telegraaf aan hierover grote twijfels te hebben.

Persoonlijke reactie

In een persoonlijke brief geeft Keijzer vandaag haar reactie rondom het beleid en is hierin ook open over haar eigen inzichten en gevoelens. Zo geeft zij aan dat de getroffen maatregelen en vormen van het beleid botsen met haar eigen visie en met de vorm die de samenleving op dit moment aanneemt.

"Wij zijn als samenleving in een bizarre situatie terechtgekomen. Aanvankelijk bracht het coronabeleid saamhorigheid. Inmiddels keert zowel het beleid, als de vraag of iemand wel of niet gevaccineerd of getest is en de (voor de meeste mensen onnodige) angst voor het COVID-19 zich tegen ons", aldus Keijzer.

Bovendien geeft zij aan hier persoonlijk niet meer achter te staan. "De tegenstellingen in de samenleving groeien met de Covid-bestrijding als een niet te onderschatten voedingsbodem. Voor mij is die prijs te hoog."

Keijzer stapt uit de Kamer, maar blijft wel lid van het CDA.