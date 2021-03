Mona Keijzer heeft corona, de ministers laten zich woensdag testen

Het advies is om te testen vijf dagen na het risicovolle contact. Dat betekent dat de ministers zich woensdag moeten laten testen. De geboren en getogen Volendamse zit in thuisisolatie in haar huis in Edam en werkt gewoon door, schrijft ze op Twitter.

Het kabinet hoeft niet in quarantaine, omdat de ministers genoeg afstand tot Keijzer hebben gehouden. Woensdag moest minister De Jonge in thuisquarantaine omdat hij in contact was geweest met iemand met corona. Zaterdag bleek dat hij niet was besmet geraakt.

Volendam stemt niet op 'eigen' Keijzer

NH Nieuws sprak de staatssecretaris vorige week nog vlak voor de verkiezingen. Keijzer staat op nummer zeven op de kandidatenlijst van het CDA. Ze hoopte opnieuw de grootste partij te worden in haar dorp, maar dat is niet gelukt. PVV werd de grootste partij, gevolgd door de VVD. Het CDA zakte van 21,9% naar 13,3% en kwam hiermee op de derde plek.