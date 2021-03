Groot verschil in stemgedrag binnen één gemeente: PVV groter in Volendam dan in Edam

EDAM-VOLENDAM - De grote winnaar van de landelijke verkiezingen is de VVD, maar in de gemeente Edam-Volendam kwam de PVV met 24 procent van de stemmen als beste uit de bus bij een voorlopige uitslag. Tussen Edam en Volendam is echter een duidelijk verschil te zien: in Edam stemde 10,67 procent van de mensen voor de PVV, in Volendam liefst 33,04 procent. Die tweedeling is te verklaren door meerdere zaken, zegt de hoofdredacteur van De Stadskrant Edam Luc van den Berg.

"Ik ben geen politicoloog", begint Van den Berg. "Maar ik ben al lang met de krant nauw betrokken in de maatschappij. In Edam en ook Zeevang is een ander type mens te vinden dan in Volendam. In Edam wonen veel mensen die er niet direct geboren zijn. Men heeft er minder moeite mee dat hier niet allemaal echte Edammers rondlopen."

Waar dat door komt? Van den Berg verwijst naar de jaren zestig en zeventig, toen veel Amsterdamse gezinnen zich in Edam vestigden, evenals de eerste Marokkaanse gastarbeiders. "Toen ik tiener was en actief werd in het jongerencentrum organiseerden we avonden om de Marokkaanse nieuwkomers welkom te heten in de gemeenschap. Uit die avonden zijn vriendschappen en banden ontstaan. In ieder geval kennen veel mensen elkaar daardoor."

Die sfeer is er tot op de dag van vandaag, zegt hij. "Zelfs een kleine Marokkaanse moskee

hier is mede tot stand gekomen met geld van andere Edamse inwoners. Maar die sfeer van

tolerantie is hier altijd wel geweest door de eeuwen heen. Edam had niet voor niets alle

geloofsgemeenschappen binnen de vestingwallen."

Proteststem

NH Nieuws vroeg vanochtend verschillende Volendammers naar hun reactie op de uitslag in hun gemeente. Hans Duin, eigenaar van winkel de Hollandse Markt, denkt dat de stemmen van veel Volendammers op de PVV 'een proteststem' is door de coronamaatregelen. Een passant laat weten niet gestemd te hebben, 'maar als ik dat had gedaan was het op de PVV. Ik denk dat we een hechte gemeenschap zijn waar niemand erin komt, sowieso allochtonen. Dat is heel belangrijk voor ons'.

