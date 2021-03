PVV wint in Volendam, VVD grootste partij in de rest van de regio

ZAANSTREEK-WATERLAND - De stembussen zijn gesloten en de meeste uitslagen druppelen binnen. Net als in de rest van Noord-Holland staat de VVD bij de meeste gemeente op de eerste plek. Alleen in Edam-Volendam is de PVV groter. Het is Mona Keijzer (CDA) niet gelukt om in haar vissersdorp meer zetels te veroveren.

Het opkomstpercentage is in de regio gemiddeld iets lager dan in de rest van Nederland. Zo'n 80% van de mensen is naar de stembus gegaan. In Waterland hebben de meeste mensen gestemd: 87,3%.



In het land is de D66 de grote winnaar, in Zaanstreek-Waterland behaalt Sigrid Kaag over het algemeen ook een zilveren medaille. Zo krijgt de partij 14,6% van de stemmen in Zaanstad, 15,9% in Wormerland en 16,5% van de stemmen in Waterland. In de laatstgenoemde gemeente is dit een stijging van 4,1%.

BoerBurgerBeweging

De grootste partij, de VVD, heeft in de Beemster de meeste stemmen ontvangen. Toch levert deze partij wel iets in, namelijk zo'n 2,9%. Een nieuwkomer, de BoerBurgerBeweging, heeft 4% van de mensen in de Beemster overtuigd. Eerder vertelde een student van het Regio College al dat hij juist op deze partij zou stemmen.

Geen Mona-effect

In Edam-Volendam is de PVV de grote winnaar. Hier stemt 20,1% voor de partij van Geert Wilders. De partij stijgt hierdoor met zo'n 2,6%. Ook Forum voor Democratie wint stemmen en stijgt daardoor met 2%. In totaal zijn de PVV, Forum en afsplitsing van die partij JA21 samen nu goed voor 39% van de stemmen in de gemeente.

Mona Keijzer verliest met haar partij juist zetels. Het CDA zakt van 21,9 naar 13,3%. Het Mona-effect, waar Keijzer eerder over sprak, lijkt hierdoor van de baan.



De cijfers van Landsmeer zijn nog niet bekend. De andere uitslagen zijn in de kaart hieronder inzichtelijk gemaakt.