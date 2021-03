Studenten leren en praten over politiek: "Macht doelgroep jongeren is groot"

ZAANDAM - Nog even en dan mag er weer gestemd worden. Dit is voor veel studenten van het Regio College de eerste keer. Tijdens het vak burgerschap leren en praten ze over de politiek. Ook gaan ze zelf aan de slag en creëren een politieke partij, waarbij de ideeën in een mum van tijd door het klaslokaal vliegen.

Jongeren praten over politiek tijdens les burgerschap - NH Nieuws

"Meer huizen, studio's bijvoorbeeld", vertelt een student enthousiast. De drie studenten vertellen dat ze dit een belangrijk onderwerp vinden. "Er zijn zo weinig huizen. Je kunt ook naar andere landen kijken, daar hebben ze vaak huizen met één kamer. Het hoeft niet groot te zijn."



Het is een onderwerp wat duidelijk speelt. Ook bij een groepje van drie studenten waarvan er twee niet mogen stemmen omdat ze geen officiële Nederlandse nationaliteit hebben, laten zich niet uit het veld slaan. Ze maken een lijst waaraan hun politieke partij aan moet voldoen. Windmolens, ja. Plastic in de zee, nee. Het zijn ook mensen Docent Pascal Wortmann vertelt dat jongeren niet altijd te porren zijn voor een les over de politiek. "Het begint altijd met een diepe zucht. Politiek is niks aan. Wat heb ik ermee te maken? Dat is dan gelijk ook één van mijn doelen. Zorgen dat politiek een menselijk gezicht krijgt en dichtbij ze kan komen."



Vorige week is daarom burgemeester Jan Hamming virtueel te gast geweest. Hij liet het uitzicht vanaf zijn werkplek zien, maar vertelde ook over zijn vrouw en kinderen. Iets wat voor herkenning zorgde. Sommige studenten werden zo enthousiast, dat ze wel eens een dagje stage bij de burgemeester wilden lopen. Tekst gaat door onder de post.

Er zijn studenten die precies weten op wie ze gaan stemmen, andere twijfelen nog of ze dit überhaupt gaan doen. "Bijna. Ik ben er bijna uit, of ik wel ga stemmen of niet", vertelt Oussama. Wel of niet stemmen Oussama legt uit dat hij het gevoel heeft dat jongeren niet altijd gehoord worden: "Sommige mensen gaan wel stemmen, maar dan gebeurd er niks mee. Ze moeten aan de jongeren denken, want het is aan ons de taak om het uit te voeren in de toekomst."



Student Mike heeft tot slot nog advies aan alle twijfelaars: "Heb je eigen mening en dat mag ook in Nederland, daarvoor stemmen wij."