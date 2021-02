Techlands zorgt voor brug tussen werk en school

ZAANDAM - Wat op school geleerd wordt, wil de student ook in de praktijk doen en vice versa. Dit is vaak niet het geval en daarom is Techlands in het leven geroepen. Jos Snijder, teammanager Metaal-, Elektro- en Installatietechniek van het Regio College, vertelt enthousiast: "Nu kunnen we nog beter inspelen op de vraag uit de markt."

Techlands moet de kloof tussen de theorie en de praktijk dus kleiner maken, en daar is veel geld voor uitgetrokken. De betrokken partijen, waaronder de gemeente Zaanstad, de provincie Noord-Holland, onderwijsinstellingen en techbedrijven hebben mensen en middelen ter waarde van 3,6 miljoen euro vrijgemaakt. Dat bedrag moet de komende vier jaar worden gebruikt om de onderwijsvernieuwingen door te voeren. Ook is er bij het Rijk 1,8 miljoen euro subsidie aangevraagd. In het voorjaar wordt hierover beslist.

Student Mats Baars herkent het probleem wel: "Nu ben ik bezig met een gasleiding. Op m’n werk doe ik dat niet en dan is het hier heel anders dan dingen die ik op mijn werk doe." Justin Zonneveld beaamt dit: "Ik werk in de nieuwbouw en hier leer ik wat kleinere dingen, zoals radiatoren en ketels aansluiten. Op m'n werk doe ik andere dingen, een stortvloer bijvoorbeeld."

Naast het aansluiten van de lessen hoopt Jos Snijder, teammanager Metaal-, Elektro- en Installatietechniek dat techniek populairder wordt. Zo geeft het UWV aan dat er veel onvervulde vacatures in de techniek zijn, ondanks een groot aantal werkzoekenden. Jos heeft vertrouwen dat het lukt: "Ja ik denk het wel, omdat we naar buiten zichtbaarder kunnen worden. Daar hebben we de middelen voor."

Mats is nog altijd blij dat hij voor de techniek heeft gekozen, want stilzitten dat is niets: "Dat je met je handen bezig kan zijn, niet de hele tijd met een stom schoolboek, dat vind ik er het leukste aan. Dat je toch wel even denkt: heb ik toch wel even gefikst zo. Dat is top."