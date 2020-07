Cum laude geslaagd in een 'mannenwereld'

ASSENDELFT - Het is door het coronavirus al een bijzonder jaar, maar voor Eliene van der Veer is het al helemaal speciaal. Ze is namelijk cum laude geslaagd op het Trias VMBO en dit is volgens de leraren erg bijzonder, omdat ze een richting doet waar maar weinig meisjes naar toe gaan.

Eliene haar opa Ruud wist al vroeg dat ze iets met haar handen ging doen: "Ja, altijd lekker bezig in de tuin. Ook met oma, met de naaimachine en garen enzo." De naaimachine wordt ingeruild voor een boor en wat bouten, maar Eliene blijft lekker creatief bezig bij Bouw, Wonen en Interieur.

Kritisch op zichzelf

Zo ook met haar laatste project: een bankje. Kritisch als ze is, is ze niet honderd procent tevreden. "Het ziet er wel oké uit, maar omdat ik natuurlijk in de bouw zit, ga je de foutjes zien", zegt ze terwijl ze het bankje nog eens goed bekijkt.



Ook twijfelt Eliene of ze zonder het coronavirus wel cum laude was geslaagd. Ze denkt zelf dat ze de centrale examens nooit zo goed had kunnen maken.

Het zit in de familie

Neef Bart Huijpen herkent zichzelf wel in Eliene. Hij heeft dezelfde weg als zijn nichtje bewandeld. Bart: "Als je gewoon met goede intenties bezig bent en het gaat een keer fout, dan kun je er een keer van leren." Hij vindt het bankje prachtig en ziet dat Eliene weet wat ze doet.

Missen van klasgenoten

De middelbare school zit er nu echt op, maar Eliene hoopt nog op een afscheid met klasgenoten. Ze heeft sinds het coronavirus niet meer op school gezien. Dat vindt Eliene jammer, want iedereen heeft zo hard gewerkt voor een diploma en dat wil je natuurlijk samen afsluiten.