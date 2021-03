Stemt Volendam massaal op 'eigen' Keijzer?

VOLENDAM - Vandaag mogen de rode potloden weer tevoorschijn komen, want heel het land mag gaan stemmen. Volendam is het 'thuis' van Mona Keijzer en de grote vraag is dan ook of Keijzer met het CDA de grootste gaat worden. De campagne zit erop, het is nu aan het vissersdorp om te beslissen.

De visboer weet het zeker, Mona Keijzer krijgt zijn stem. Hij vindt dat Keijzer, nummer zeven op de kandidatenlijst van het CDA, de ondernemers goed steunt. Toch is dat niet het enige wat je hoort op de dijk, want ook de Partij voor de Dieren en D66 komen voorbij. In het zogenoemde 'PVV-bolwerk' wordt vooral rechts gestemd, iets dat Keijzer wel begrijpt.

Keijzer: "Volendam is een gemeenschap van harde werkers. Dus wat ik altijd zeg: je werkt voor je brood. Je kijkt om naar elkaar en je brengt de wereld in knappe staat over aan je kinderen. Dat is typisch CDA, en dat is waar Volendammers zich in herkennen."

Concurrentie op de dijk

Toch proberen op de dijk meerdere partijen nog mensen over te halen. Trots op NL merkt dat dit lukt: "We hebben net iemand gesproken en die zei: 'Hé, ik ga op jullie stemmen. Onze hele familie als ze de stemwijzer invulden.' Dus misschien worden we wel de verrassing van de verkiezingen."

