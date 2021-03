Landsmeer wil geen megawindmolens in achtertuin: "We nemen de volgende stap"

In de raad van de gemeente Landsmeer is begin dit jaar een motie aangenomen tegen de komst van de windturbines rondom Amsterdam. Gisteren werd bekend dat Amsterdam concrete plannen wil gaan maken voor de komst van ongeveer zeventien windmolens op het Havengebied, Noorder-IJplas/Cornelis Douwesterrein, IJmeer bij Strandeiland/Buiteneiland IJburg, Sciencepark, Diemerscheg, de Waternet locatie bij Weesperkarspel, knooppunt Holendrecht en ring A10 Noord, de achtertuin van Landsmeer.

"Er zitten twee kanten aan", zegt wethouder Wim Runderkamp van de gemeente Edam-Volendam. "Aan de ene kant sluiten de plannen goed aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Aan de andere kant is er in de gemeenteraad van Edam-Volendam gezegd dat we geen windmolens willen."

Lijsttrekker André La Fontaine van Positief Landsmeer, de indiener van de motie, laat het hier niet bij zitten. "We stappen nu naar de raadsleden van Landsmeer en Amsterdam. Landsmeer werkt wel mee, want die willen dit niet. De motie tegen de komst van de windmolens op het Landsmeerderveld (langs de ring A10 Noord) is al aangenomen", vertelt La Fontaine tegen NH Nieuws. Ook gaat de La Fontaine de statenleden van de provincie benaderen.

GroenLinks Kamerlid Laura Bromet ziet de uitbreiding van de windmolens op de dijk naar Marken wel zitten: "Ik ga mijn best doen om ervoor te zorgen dat windmolens die neergezet worden niet van grote bedrijven zijn waar aandeelhouders winst opstrijken, maar dat de opbrengst gaat naar de inwoners. Dan kijk je niet naar een windmolen die je wel of niet lelijk vindt, maar naar een geldmachine die de verduurzaming verder aanjaagt", sluit Kamerlid Bromet af.

De Coöperatie Windenergie Waterland heeft een enquête gehouden onder de belanghebbenden. In het resultaat daarvan is een tweedeling te zien: 48 procent is voor, 6 procent neutraal en 46 procent is tegen.

Maar als we geen windmolens in de achtertuin willen, waar dan wel? "Het gaat om de mindset", zegt André La Fontaine van Positief Landsmeer. "De ene windmolen verstoort zoveel in het welzijn van de leefomgeving. Die kan je ook in de Noordzee zetten."