Stemmen verloopt rustig, opkomst in Wormerland het hoogst

ZAANDAM - Voor het Zaantheater staan de vlaggen uit, want voor het eerst sinds een lange tijd mogen er weer mensen binnen komen. In Oostzaan blijven een aantal mensen juist liever in de auto zitten tijdens het drive-thru stemmen. Dat er gestemd wordt mag duidelijk zijn, want de tussenstanden zijn binnen. Wormerland staat met de meeste stemmers aan kop, de Beemster bundelt onderaan.

Voor het eerst stemmen bij het Zaantheater - NH Nieuws / Thyra de Groot

Het is voor iedereen even wennen, de verkiezingen in coronatijd. Bovenal merken de medewerkers van de stembureaus dat het een stuk rustiger is dan de voorgaande jaren. Toch is stemmen in de milieustraat volgens voorzitter Roy van Dodewaard een reden voor mensen om juist wel te gaan. Snel stemmen "Mensen vinden het interessant om door de drive-thru te stemmen. Leuk om een keer mee te maken", zegt Roy. De stemmers die verslaggever Tom van Midden spreekt, bevestigen die woorden: "Ik vind het wel heel fijn. Je stemt en je kunt zo doorgaan. En het is even een andere omgeving."

Roy van Dodewaard ziet enthousiaste stemmers in Oostzaan - NH Nieuws / Tom van Midden

Waar het soms mis gaat, is dat stemmers uit andere gemeenten even langsrijden. "Je mag alleen stemmen in je eigen gemeente", vertelt Roy. Dit zien ze ook gebeuren bij het Regio College in Zaandam. Hier willen studenten soms tussen de lessen door hun stem uitbrengen, maar als je niet woonachtig in de omgeving bent, moet er wel eerst een kiezerspas aangevraagd worden. Bijzondere locaties Bij het gemeentehuis van Zaanstad zijn een paar jongeren aan het stemmen. Een medewerker vertelt dat ze positief verrast is met de opkomst van deze doelgroep. "Het doet me goed om dat te zien."



Naast de drive-thru, gaan meer stemmers ook naar andere bijzondere plekken. Bij de bioscoopketen Pathé merkt de voorzitter dat veel stemmers extra van de omgeving genieten. Dit zien ze ook terug bij het Zaantheater. "Veel mensen zijn blij om weer even het theater te voelen", zegt de voorzitter van het stembureau dat daar is opgesteld.

Kieslijst en stemhokje in de bioscoop NH Nieuws / Thyra de Groot

De drive-thru tent in Oostzaan NH Nieuws / Tom van Midden

In de drive-thru tent NH Nieuws / Tom van Midden

In het Zaantheater kan ook gestemd worden NH NIeuws / Thyra de Groot

In Zaanstreek-Waterland wordt volop gestemd. Om twaalf uur was de opkomst (inclusief de stemmen van eerder deze week) in de Beemster 20,8% en in Landsmeer ongeveer 30%. Om half 2 had 34,1% van de mensen woonachtig in Purmerend een stem uitgebracht. De tussenstand in Wormerland en Oostzaan waren rond 2 uur: 45,4% en 43,6%. In Edam-Volendam tellen ze (exclusief de eerdere stemmen) rond half 4: 40,4%. De tussenstand in Waterland en Zaanstad is nog niet bekend.