Kinderen met dwangstoornis tijdens corona: 'Stress en geen structuur triggert vaak'

Voor elke persoon viel de regelmaat van het leven weg, met als gevolg (on)bewuste 'stressgevolgen'. Stress kan angstklachten triggeren, zo ook bij cliënten, kinderen, waarbij een dwangstoornis is vastgesteld. "We zagen door de corona meer terugval hierdoor. Bij andere kinderen, cliënten, merkten we minder terugval door corona. Door het bijvoorbeeld niet meer fysiek naar school hoeven, werden voor kinderen met smetvrees stressoren die dwangsensoren versterken vermeden", vertelt Lisbeth Utens professor in cognitieve gedragstherapie voor kinderen met angststoornissen en werkzaam bij één van de hoog specialistisch Top GGZ afdelingen van Levvel.

Er is volgens Utens geen noodzaak om 'zorgen te hebben' over het doorvoeren van de coronamaatregelen voor gezonde kinderen zonder smetvrees. "Wij denken dat deze maatregelen geen zodanige invloed op de kinderen uitoefenen, dat het tot een dwangstoornis leidt. Dertig seconden je handen wassen per keer bijvoorbeeld, dient een duidelijk doel. Bij een dwangstoornis is dit anders, dan is er sprake van innerlijke obsessieve onrust, oppoppende dwanggedachten, die als onzinnig en verwerpelijk beleefd worden en toch uitgevoerd moeten worden door deze kinderen." Wel geeft zij aan dat het handen wassen 'kan triggeren', maar 'niet zo dat we ons daar erge zorgen over maken'.

Wel spreekt Utens zich uit over het feit dat er bij dwang vaak sprake is van 'comorbide angst'. Dit houdt in dat dwang vaak samengaat met angstklachten of depressieve klachten. "Uit onderzoek van mijn collega Popma van de Vrije Universiteit en Levvel is gebleken dat er door corona een forse toename is van angstklachten en depressieve klachten. Zo zijn er 60 procent meer aanmeldingen bij de kinderjeugdpsychiatrie en veel meer slaapproblemen, eetstoornissen, angst en depressie."

Toename dwangstoornissen

Utens geeft aan het te waarderen dat hier aandacht aan wordt besteed'. "Bij dwang is vaak sprake van comorbide angst, depressie of andere psychische klachten. Uit onderzoek weten we dat deze psychische klachten bij de jeugd door corona niet alleen fors toegenomen zijn in aantallen, maar ook in ernst. Dat is schrijnend."

In Nederland zijn er volgens Utens nog geen grote studies gedaan naar Covid in relatie tot dwangstoornissen, met name smetvrees. "Maar er zijn wel buitenlandse publicaties die aantonen dat Covid terugval gaf van de dwangstoornis, flinke klachten", vertelt zij aan NH Nieuws. "Deze cliënten waren eerder opgeknapt van smetvrees. Dit zien wij ook binnen Levvel."