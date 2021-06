Mensen met paniekstoornis kunnen geen coronavaccinatie halen: "Het is een hel"

Thea kreeg vier jaar geleden last van chronische hyperventilatie, hypochondrie en paniekaanvallen. Door corona werd haar wereld steeds kleiner. "Ik ben ook longpatiënt en het dragen van een mondkapje is daardoor bijna niet te doen. Ik voel mij nergens meer veilig en ik ben bang om ziek te worden." Thea zit inmiddels al bijna 1,5 jaar thuis en ziet haar vriendinnen amper. "Het is een hel als je dit hebt. Door corona raken de mensen alleen nog maar meer geïsoleerd."

Of het nu gaat om je eigen veiligheid of gezondheid, of om die van een ander: als je last hebt van een angststoornis dan ben je overmatig angstig en bezorgd over dagelijkse dingen. Je kunt dan veel piekeren over dingen die zouden kunnen gebeuren, zonder dat daar een directe aanleiding voor is. Klachten zijn hartkloppingen, zweten, benauwdheid, misselijkheid of het gevoel te stikken.

In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen ooit in hun leven te maken met een angststoornis. Als je een angststoornis hebt, is het belangrijk dat je toegeeft dat je deze angstproblemen ervaart en dat je daar eerlijk over bent. Je angsten kunnen anders extreme vormen aannemen. Daardoor lukt het je niet meer om thuis, op school of op het werk goed te functioneren.

Toch had Thea nog goede hoop dat ze eventueel thuis gevaccineerd kon worden, maar ook dit kon niet volgens het beleid, dat voor thuisvaccinatie gevoerd wordt. Ook vaccineren bij de huisarts kon niet. "Ik heb uiteindelijk de priklocatie in IJmuiden gebeld en hier voor elkaar gekregen dat ik in een rolstoel naar de locatie kon." Thea staat namelijk wankel op haar benen en een rolstoel gaf al meer zekerheid.

Samen met haar zoon en een begeleider is het Thea gelukt om zelf een prik te halen, maar volgens haar durven heel veel andere met een angststoornis dit niet. "Zij durven niet te vragen om extra hulp of een rolstoel."

Topje van de ijsberg

Ruim een miljoen Nederlanders heeft een angststoornis die hun dagelijks leven in ernstige mate negatief beïnvloedt. Daarvan durft naar schatting een op de drie niet naar een priklocatie. "Mensen met angstklachten zijn niet altijd even assertief en laten niet snel van zich horen", vertelt Gert-Jan Hendriks, bijzonder hoogleraar in de behandeling van angststoornissen. "De mensen die naar de ADF-stichting bellen vormen nog maar het topje van de ijsberg."

Angststoornissen zijn de meest voorkomende mentale problemen in Nederland en wereldwijd. "We moeten nadenken over hoe we deze mensen kunnen voorzien van een coronavaccinatie", vertelt hoogleraar Hendriks. "Net zoals dat gebeurt bij mensen in achterstandswijken waar de vaccinatiegraad laag is. Zij worden met busjes bezocht en thuis gevaccineerd. Een dergelijk systeem kan ook een oplossing zijn voor mensen met een ernstige angststoornis."

"Ook het vaccineren bij de huisarts kan een oplossing zijn, vertelt Van Kooten. "Het is een plek die ze kennen en dat maakt de stap al makkelijker. We willen dit probleem nu bekend maken, want het is echt een groot probleem." Thea beaamt dit. "Als wij thuis gevaccineerd kunnen worden of naar een plek kunnen waar we meer begeleiding krijgen, dan kunnen al veel meer mensen met een angststoornis geholpen worden."