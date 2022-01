Lichtpuntje voor paar landeigenaren Vogelenzang, grenzen natuurnetwerk aangepast

De provincie Noord-Holland moet haar aandeel in het Natuurnetwerk Nederland in 2027 voltooien. Dat heeft tot gevolg dat veel veehouders, bollentelers en paardenhouders hun landerijen ten gunste van de natuur moeten inrichten. Doel is om zo betere verbindingen te creëren tussen natuurgebieden en zo de kwaliteit van de natuur te verbeteren. Maar landeigenaren vrezen daarom ernstig voor de toekomst van hun bedrijven. Zo ook de eigenaren van de weilanden en akkers aan de binnenduinrand in Vogelenzang.

'Ecologisch toch niet interessant genoeg'

Gedeputeerde Staten heeft de grenzen van het natuurnetwerk onlangs opnieuw laten onderzoeken door ecologen. Die grenzen waren in 1990 vastgesteld en met het oog op de voltooiing van het natuurnetwerk zijn ze nu toch nog eens nader bestudeerd.

De onderzoekers concluderen nu dat een paar percelen aan de binnenduinrand toch ecologisch niet interessant genoeg zijn om onderdeel te worden van het het netwerk. "Daarnaast is Gedeputeerde Esther Rommel onlangs ook in het gebied op bezoek geweest en zij is tot dezelfde conclusie gekomen. Overigens mag het natuurnetwerk niet groter of kleiner worden door deze voorgenomen grensaanpassingen. In Waterland-Oost komt er bijvoorbeeld een klein deel bij", aldus een woorvoerder van Gedeputeerde Staten.

Dubbel gevoel

Michèle Elkerbout heeft een paar hectare land aan de binnenduinrand in Vogelenzang, waar ze schapen en paarden houdt. Haar land viel eerst binnen de grenzen van het natuurnetwerk, maar op de nieuwe kaart van de provincie valt ze er buiten. "Het voelt ontzettend dubbel. Ik ben vooralsnog natuurlijk wel blij dat ik er nu buiten val, maar we trekken hier met zijn allen op in het gebied tegen de plannen." Ze leeft erg mee met haar 'buren' die nog steeds vrezen voor de toekomst van hun bedrijven. Een petitie tegen de plannen van de provincie leverde in het gebied maar liefst 6.000 handtekeningen op.

In Santpoort geen grensaanpassingen

Niet alleen in Vogelenzang zijn er zorgen, maar in heel Zuid-Kennemerland. Gedeputeerde Rommel bracht onlangs ook een werkbezoek aan landeigenaren in Santpoort en kreeg daar ook een petitie overhandigd. Daar zijn de grenzen vooralsnog niet aangepast.

Veehouder Paul Dijkzeul was ook bij het werkbezoek van Rommel aanwezig. Zijn land valt nog onder het natuurnetwerk en hij moet de nieuwe grenskaart nog even goed bestuderen. "Ik weet niet wat de achterliggende reden is om de grenzen in Vogelenzang aan te passen. Het is overigens nog geen definitieve kaart. We wachten het rustig af. Onlangs hebben we een brief gekregen van de provincie waarin ze zich verontschuldigen voor hoe de communicatie het afgelopen jaar is gegaan en ze beloven voortaan meer zorgvuldigheid. Het hele traject gaat daarom wat langer duren. Dat geeft ons wat meer lucht, maar toch ook wel langer onzekerheid."

