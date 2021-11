Gedeputeerde onder vuur bij werkbezoek: "Provincie heeft ons het mes op de keel gezet"

Een emotionele bijeenkomst vanmiddag in Santpoort-Noord. Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, kreeg bij werkbezoeken bij boerderij Westerhoeve en Hofstede de Kruidberg forse kritiek te verwerken. De provincie wil van de weilanden in het binnenrandgebied natuurgebieden maken. Dit stuit op fel verzet van de boeren en pensionstalhouders. Ze overhandigden Rommel ruim zesduizend handtekeningen van mensen uit de omgeving die tégen de vanuit Brussel gedicteerde plannen zijn.

René Rutte (Hofstede de Kruidberg) vindt dat de provincie vanaf het eerste moment verkeerd heeft gecommuniceerd en de boeren 'het mes op de keel heeft gezet.' "Ons werd al in de eerste meeting hierover kenbaar gemaakt dat onze eigendommen natuur worden en onteigening zou dreigen. Als je dat steeds maar herhaalt, zit er een patroon in. Dat is niet zoals je met mensen omgaat."

Paul Dijkzeul (boerderij Westerhoeve): "Wij zitten met ons bedrijf tegen het dorp aan, maar niemand heeft ooit geklaagd. Mensen vinden het juist mooi om de bedrijvigheid hier te zijn. Wat is er mooier dan in het voorjaar de koeien de wei in te zien huppelen en 's zomers de paarden te zien dartelen."

Quote "Ik heb geen zin om compensatie te krijgen en daarmee een soort tuinman van de provincie te worden." Paul Dijkzeul, boer

Dijkzeul wil dan ook niets weten van onteigening. "Ik wil geen geld. Ik wil mijn bedrijf voortzetten. Mijn eigen ding kunnen doen in plaats van compensatie te krijgen en dan tuinman van de provincie worden door het land op hún manier te beheren." Tekst gaat verder onder de video.

Dijkzeul runt boerderij Westerhoeve al sinds 1988. Hij heeft onder andere zestig stuks melkkoeien. "We hebben een heel extensief bedrijf. We hebben 65 hectaren weiland beschikbaar voor onze koeien. Het is hier echt in balans. Het zou heel erg zijn als we hier zouden moeten vertrekken. Mevrouw Rommel heeft vanmiddag tijdens het werkbezoek wel gezegd dat we in gesprek gaan met elkaar, maar waar het toe leidt weet ik niet. Ik vind het een heel onzekere situatie."

Doelen Gedeputeerde Rommel geeft toe dat de communicatie niet goed is verlopen. "Dat is inderdaad niet goed gegaan. Ik hoor nu ook wáár het niet klopte. Maar ik hoop met mijn bezoek hier dat ik het vertrouwen weer terug krijg. Wat ik de boeren kan toezeggen? Dat we om de tafel gaan en dat we praten over de natuurdoelen en de doelen die ze zélf hebben met dit gebied."

