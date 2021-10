170 paarden moeten wijken voor 'natuur': Rutger wil provincieplannen stoppen

Het is vandaag een belangrijke dag voor een groep ondernemers en omwonenden uit het buitengebied van Haarlem. Zij stappen naar de provincie, in een poging de plannen voor het aanwijzen van nieuwe natuurgebieden tegen te houden. Een van hen is de Vogelenzangse paardenpensionhouder Rutger van der Peet: "Als de plannen doorgaan, kunnen de paarden niet meer in de wei lopen zoals ze dat nu doen."

De provincie wil de bestemming van een aantal gebieden rondom Haarlem veranderen van 'agrarisch' naar 'natuur'. Volgens de provincie is dat nodig om onder meer de stikstofuitstoot terug te brengen. Die is in Zuid-Kennemerland, net als op veel andere plekken, veel te hoog. Noord-Holland is opgeknipt in 25 gebieden waar 'natuurherstelwerkzaamheden' nodig zijn. In het geval van Van der Peet wil de provincie twee natuurgebieden met elkaar verbinden zodat deze 'naar elkaar toe kunnen groeien'. 500 jaar in de familie De grond van Van der Peet vormt met twee andere percelen precies een strook die de twee natuurgebieden doorkruist. De ondernemer vreest nu voor de toekomst van zijn boerderij, die al 500 jaar in de familie is. "Als dit doorgaat, dan is het voor ons onmogelijk om het bedrijf te runnen zoals we dat nu doen. De ongeveer 170 klanten die hier hun paarden stallen, doen dat juist vanwege de ruimte. Ook ziet de overheid graag dat paarden de ruimte hebben en dat zou dan met de plannen hier niet meer mogelijk zijn", aldus Van der Peet. De gebieden in het rood moeten natuurgebied worden. Tekst gaat door onder de afbeelding.

De ondernemer heeft begrip voor het idee achter de plannen. "Ik ben natuurlijk niet tegen natuur", benadrukt hij. Maar wat Van der Peet steekt, is dat hij zo'n tien jaar geleden het paardenpension opende omdat de gemeente destijds landgoederen als de zijne wilde behouden.

"Tien jaar geleden hebben wij met natuurorganisaties en overheden afgesproken om dit rijksmonument (de boerderij van Van der Peet - red.), het oudste gebouw van de gemeente Bloemendaal, en het gebied op een dusdanige manier open te houden, dat we een dienst leveren aan de maatschappij", legt Van der Peet uit. "Dat ik nu weer zou moeten veranderen, steekt mij. Ieder jaar is het weer anders. Zo kan je niet ondernemen in een buitengebied." Tekst gaat door onder de foto.

De zorgen om de plannen van de provincie, worden breed gedragen in de regio. In september startte Michèle Elkerbout uit Vogelenzang al een petitie voor het behoud van het agrarische weidelandschap. Die werd al snel door duizenden mensen ondertekend en inmiddels staat de teller al op meer dan 5000 handtekeningen. De commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid buigt zich vanmiddag over de plannen van gedeputeerde staten. Rutger gaat net als elf anderen inspreken en is vastberaden om te strijden voor de toekomst van zijn bedrijf en het behoud van het open weidelandschap. Geen geld "Wij willen best wat dingen aanpassen, dat hebben we tien jaar geleden ook gedaan. Maar de bestemming van dit stuk land veranderen van agrarisch naar natuurgebied, daar willen we niet in meegaan." En ook als er een zak geld op tafel komt, wijkt Van der Peet niet van zijn standpunt af. "Deze boerderij met het stuk land, zit al vijfhonderd jaar in de familie. We willen op ons eigen manier iets betekenen voor de samenleving. Dat is onbetaalbaar. "

