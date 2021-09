Tot tranen toe geroerd door massale steun voor behoud agrarisch landschap Vogelenzang

Michèle Elkerbout kocht twaalf jaar geleden een stuk grond van vier hectare achter de kerk in Vogelenzang en heeft daar vijftien schapen en zeven pony's rondlopen. Ze kwam destijds voor de rust die deze plek biedt, maar die is ernstig verstoord door plannen van de provincie. Die wil het weidelandschap tussen Aerdenhout en Vogelenzang, en ook in delen tot aan Santpoort-Noord, herinrichten als natuurlijk landschap waarin geen ruimte meer is voor landbouw, schapen, koeien en paarden.

Het natuurlijke landschap moet onderdeel worden van het verbonden natuurnetwerk van 55 duizend hectare in de hele provincie. Dit geeft meer ruimte voor de ontwikkeling van planten en dieren.

Uitleg over de plannen

Afgelopen voorjaar werden de 90 grondeigenaren uit het betreffende gebied in Kennemerland door de provincie uitgenodigd om te worden bijgepraat over de plannen. Sindsdien is er grote onrust onder hen ontstaan. "Ik heb zelfs gehoord dat als we niet snel genoeg meewerken, ze ons dan willen onteigenen."

Elkerbout is net als een aantal andere landeigenaren erg aangedaan door de plannen en is daarom een petitie gestart. "Die plannen zijn amper openbaar gemaakt en ik vind het belangrijk om ze onder de aandacht te brengen van iedereen." Ze vraagt ook iedereen die ook maar enige verbondenheid voelt met het open graslandschap, dit op papier te zetten. "Ik wil van iedereen voor wie dit gebied van betekenis is, vragen om dit op te schrijven en te mailen naar [email protected].

Michèle is denkt nog na over wat ze precies gaat doen met de petitie en de ingezonden stukken, maar dat deze niet op de keukentafel blijven liggen, staat vast.