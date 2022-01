Eind volgend jaar kan nieuw buurthuis in Hilversumse Bloemenbuurt een feit zijn

Al bijna vijf jaar geleden is het Hilversumse wijkcentrum De Lelie afgebrand. Een nieuw buurthuis laat lang op zich wachten, maar daar lijkt nu eindelijk meer schot in te komen. Volgens wethouder Arno Scheepers kan een nieuw buurthuis eind volgend jaar dan echt een feit zijn.

Buurthuis De Lelie brandde vijf jaar geleden af. - Inter Visual Studio/ Peter Veerman

De Hilversumse Bloemenbuurt krijgt dan niet alleen een nieuw buurthuis, maar op het terrein tussen de Leliestraat en de Irisstraat verrijst een spiksplinternieuwe multifunctionele accommodatie. Naast een nieuw wijkcentrum krijgen daar de Paulusschool en een kinderdagverblijf onderdak. De afgelopen tijd ijn daar nog drie organisaties aan toegevoegd. In de nieuwe Lelie, zoals Scheepers het noemt, is eveneens plek voor een buitenschoolse opvang, jeugd en gezin en een jongerencentrum. Door deze toevoegingen wordt het gebouw groter dan gepland. De architect heeft dan ook behoorlijk zitten puzzelen om het ontwerp af te krijgen. Grote bomen Niet alleen in het pand zijn er de nodige wensen en uitdagingen, maar een duidelijke wens van de gemeente en de buurt is ook om het plein aantrekkelijk te houden. De wethouder is bijvoorbeeld blij dat de oude, grote bomen kunnen blijven staan. Dat zorgt volgens hem onder andere voor karakter en schaduw.

Iets wat niet kan blijven staan, is het gebouw van De Lelie zelf. Een deel van het pand is verloren gegaan bij de twee branden in het voorjaar van 2017. Het restant, een pijnlijk aandenken aan die bewuste dag, kan niet behouden blijven. Dat is ook overlegd met de klankbordgroep, een belangrijke adviesorgaan voor de gemeente. Groter wensenlijstje Doordat het wensenlijstje steeds langer is geworden, zijn de kosten van dit nieuwbouwproject ook gestegen. In eerste instantie dacht de gemeente 4,9 miljoen nodig te hebben. Doordat het pand groter uitvalt dan gedacht vanwege het ruimte maken voor de extra huurders gaat dit Hilversum 8,5 miljoen euro kosten en dat bedrag kan nog oplopen. Tekst gaat verder onder de tekening.

De nieuwe Lelie in de Hilversumse Bloemenbuurt Rudy Uytenhaak + Partners architecten

De nieuwe Lelie in de Bloemenbuurt Rudy Uytenhaak + Partners Architecten Volgende

De gestegen bouwkosten hebben een belangrijk aandeel in die 3,6 miljoen euro extra. Volgens de Hilversumse wethouder gaat het om een bedrag van 1,4 miljoen euro, terwijl het ruimte creëren voor de drie nieuwe Lelie-spelers zo'n 2,2 miljoen euro meer betekenen voor de gemeente. Soepel Begin maart moet de Hilversumse politiek akkoord gaan met het verstrekken van dit miljoenenkrediet. Mocht het licht op groen gaan dan gaat de architect aan de slag met het definitieve ontwerp. Als alles soepel verloopt dan denkt Scheepers dat de vergunningaanvraag eind dit jaar eruit kan, zodat begin volgend jaar dan echt een start kan worden gemaakt met de bouw. "It's about time dat we aan de slag gaan. Het is bijna vijf jaar na de brand. Dat we dit op de valreep van deze bestuursperiode behandelen vind ik belangrijk, want voor mij is dit een erezaak", merkt de wethouder nog op.