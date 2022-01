Horeca- en cultuursector weer open: "Met versoepelingen nemen we een risico"

Gisteren werd al bekend dat de horeca en culturele sector weer open gaan. Die heropening gebeurt wel onder voorwaarden. De deuren moeten namelijk elke dag om 22.00 uur sluiten en ook moeten bezoekers een geldig coronabewijs laten zien. Dit coronabewijs kan een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve test zijn. Wie binnen rondloopt moet een mondkapje op.



Bij de cultuursector komt een inloopsysteem. Tot en met 20.00 kunnen er bezoekers naar binnen en deze bezoekers moeten om 22.00 weer buiten zijn.



Kuipers vertelde tijdens de persconferentie dat er wordt versoepeld, ondanks het hoge aantal coronabesmettingen. "'Met versoepelingen nemen we een risico. Maar er zijn gelukkig een aantal lichtpuntjes: door de omikronvariant liggen mensen korter in het ziekenhuis dan bij andere virusvarianten en door het hoge aantal vaccinaties hebben minder mensen zorg nodig."

Evenementen onder voorwaarden

Evenementen worden onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Binnen mogen er een maximaal aantal bezoekers zijn van 1.250, buiten om een derde van de maximumcapaciteit. Dat kan bij wedstrijden in stadions dus om meer gaan dan 1250. Daarnaast kunnen pretparken en dierentuinen ook weer open.



Omdat er een sluitingstijd is van 22.00 zijn nachthoreca en festivals nog niet mogelijk.

Nieuw quarantaine-advies

Experts hebben opnieuw naar de quarantaineregels gekeken, aangezien het aantal besmettingen blijft groeien. Het OMT adviseert om kinderen zonder klachten tot en met twaalf jaar niet meer in quarantaine te laten gaan. Wel moeten ze dagelijks een zelftest doen. Als dit niet mogelijk is, kan de GGD of een arts toch adviseren in quarantaine te gaan.

Het advies voor het aantal thuis te ontvangen gasten blijft op 4.

Over drie weken wordt er opnieuw gekeken naar de coronamaatregelen, zei premier Rutte. "Dan zijn de besmettingscijfers vrijwel zeker nog veel hoger dan nu." Rutte roept op iedereen zich aan de regels te houden. "Dan is het misschien niet nodig om versoepeling toch weer terug te draaien", zegt hij.