Horecasector klaar voor heropening, cultuursector minder enthousiast

De bitterballen zijn besteld, de bierfusten aangesloten en het vlees ligt in de marinade. In de Noord-Hollandse cafés en restaurants wordt momenteel hard gewerkt om de deuren weer te kunnen open. Gisteren werd duidelijk dat het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet hoogstwaarschijnlijk adviseert de sector - onder voorwaarden- te open, en dus zijn horeca-ondernemers in allerijl bezig hun zaken weer op orde te krijgen. De cultuursector lijkt minder enthousiast. Een vroege sluitingstijd maakt het met name voor theaters lastig om open te gaan.

"Ik heb meteen tien man personeel opgetrommeld toen ik het nieuws hoorde", vertelt restauranteigenaar en woordvoerder van de Koninklijke Horeca Nederland, platform Noord-Holland Rob Baltus.

Hij vermoedt dat de horecasector in de loop van deze week weer open mag, en dat betekent dat hij flink aan de slag moet: "We zijn geen winkel waar je de deuren opent en de kassa aanzet. De koelingen en vriezers moeten weer aan, het eten moet besteld worden en al het servies gaat door de vaatwasser. De koks zijn al bezig de soepen en sauzen te maken en de carpaccio te bewerken. Daarnaast zijn we flink aan het soppen en moppen", vertelt hij enthousiast. "Het is fantastisch die bedrijvigheid weer te zien."

Welke voorwaarden verbonden worden aan de heropening is nog onduidelijk. Met name de sluitingstijd zou nog ter discussie staan. "Ik heb ervoor gelobbyd om zo lang mogelijk open te blijven. Zoals het er nu naar uitziet, mag de horeca tot 20.00 uur gasten ontvangen en tot 22.00 uur open blijven. Maar dat zullen we morgen pas horen."

Ook voor restauranteigenaar Michael Kras van onder meer het Haarlemse restaurant Roast Chicken Bar kan voorzichtig al de vlag uit. "Het zijn nog geruchten, maar ik heb goeie hoop. We zijn aan het voorbereiden alsof we voor het eerst opengaan. Het moet echt weer een feestje worden."

Cultuursector minder blij

De cultuursector lijkt minder blij met de mogelijke sluitingstijd van 20.00 uur. Voorzitter van de Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) Boris van der Ham, noemt een vroege sluiting 'feitelijke hetzelfde als een lockdown.'

Programmeur van het Zaantheater Kim Muller is het hiermee eens: "We zijn natuurlijk ontzettend blij voor de horecasector en ook voor musea is het goed nieuws. Maar met een sluitingstijd van 17.00 of 20.00 uur zijn we niet erg geholpen. Een voorstelling is een avondvullend programma en dat kun je niet vervroegen. Simpelweg omdat mensen dan nog aan het werk zijn", vertelt ze.