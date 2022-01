West-Friese horeca en cultuursector blij met mogelijke versoepelingen van maatregelen

Blijdschap overheerst in West-Friesland nu het kabinet wil besluiten om de horeca en cultuursector te heropenen. Volgens bronnen rond het kabinet wordt morgen tijdens de persconferentie verteld dat beide sectoren tot 22.00 uur open mogen blijven. Ook bij sportwedstrijden zou er weer publiek welkom zijn, met een maximum aantal bezoekers.

Schouwburg Het Park

"Als je een blij iemand zoekt, dan zit je bij mij goed." Het nieuws over de versoepelingen stemt tot grote tevredenheid bij directeur Roel Vente van schouwburg Het Park. "We kunnen weer doen waar we goed in zijn." Als de culturele sector inderdaad weer open mag, dan heeft Toneelgroep Het Volk woensdagavond de première. De versoepelingen volgen kort na ‘Het Kapsalontheater’, het ludieke cultuurprotest van vorige week woensdag. Geen toeval, denkt Vente: "Je zag de discussie al anders worden. Bijvoorbeeld bij de burgemeesters, die ook opriepen om perspectief voor de culturele sector. Ik denk dat dit een extra zetje heeft gegeven."

Rob Baltus, regiovoorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland en eigenaar van restaurant De Nadorst in Blokker, zag de versoepeling van de coronamaatregelen al aankomen. "Dat is vorige week al door het kabinet bekendgemaakt", vertelt hij. "Maar we zijn heel blij weer open te mogen. Dat vinden we nu het allerbelangrijkste." Toch plaatst Baltus wel enige kanttekeningen. Zo moeten veel ondernemers in de horeca, als zij straks weer open zijn, de nog openstaande loonbelasting betalen. En volgens Baltus ontbreekt het veel ondernemers aan financiële middelen om inkopen te doen. "Veel mensen zitten nog met de kosten van een eerdere voorraad in hun maag. Bij de eerste lockdown kregen we nog een 'koelkastvergoeding', maar dat is bij de laatste sluiting niet gebeurd." Met zijn personeel is Rob vandaag druk bezig geweest om allerlei voorbereidingen te treffen, zoals het schoonmaken van zijn zaak en het doen van inkopen. Aankomende donderdag hoopt hij zijn klanten weer te kunnen begroeten. "We hebben de hele dag reserveringen binnen gekregen. Mensen willen er graag weer erop uit. We hopen nu ook in het volgende najaar nog open te blijven." Weer publiek bij SEW Bij sportwedstrijden worden toeschouwers weer toegelaten. En dat is goed nieuws voor de handbalsters van handbalvereniging Westfriesland SEW. Komende zaterdag staat in Nibbixwoud de thuiswedstrijd tegen Volendam op het programma. "We hopen dat de supporters snel de weg naar De Bloesem weer weten te vinden", zegt projectmanager Vincent Baten. Eredivisionist SEW trekt gemiddeld zo'n 500 bezoekers. "We kleden ook nu alles aan rondom, voor de livestream. Ook de speaker doet gewoon zijn werk. Maar met publiek is het zoveel leuker. SEW moet een avondje uit zijn, zeggen we altijd. We zijn blij dat dit nu weer werkelijkheid wordt."

Ook bij het Westfries Museum in Hoorn overheerst blijdschap door de versoepelingen van de coronamaatregelen. "Wij zijn heel blij binnenkort weer open te mogen", zegt woordvoerder Marian Vleerlaag. "Op dit moment zijn we druk bezig met alle voorbereidingen die getroffen moeten worden." Afgelopen week werd het Westfries Museum eenmalig opengesteld als sportschool. Het museum voerde hiermee actie voor versoepeling van de coronameetregelen. "We zijn in de afgelopen tijd heel flexibel geweest en hebben ons altijd aangepast aan de maatregelen van het kabinet", aldus Vleerlaag. "En dat was ook nodig, maar de afgelopen tijd heeft laten zien dat het binnen de musea veilig is." De woordvoerder vindt het ook 'niet meer dan terecht' dat het kabinet ook de maaregelen voor musea in Nederland versoepelt. "We werken nu al twee jaar met corona", zegt zij. "Op het moment dat wij open zijn, werken we met routing en online reservering. Dat blijft nu hetzelfde. Bezoekers in het museum moeten een mondkapje dragen en bij de ingang een QR-code laten zien. Als we regels weer veranderen, dan gaan we daar in mee."