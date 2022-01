Versoepelingen: opnieuw teleurstelling voor nachtclubs, goede hoop voor festivals

Nu duidelijk wordt dat er vanaf morgen versoepelingen komen voor restaurants en evenementen, krijgen festivalsorganisaties goede hoop dat er in april volop gefeest mag worden met langere openingstijden dan nu is aangekondigd en zonder een maximaal aantal bezoekers. Voor nachtclubs zijn de nieuwe regels opnieuw een bittere teleurstelling; hun deuren lijken voorlopig dicht te blijven.

"Voor de festivals is dat wel cruciaal want een half festival is geen festival", zegt Wiecher Troost van Evenementen Vereniging Amsterdam. "Dus iedereen staat in de startblokken, we hebben de flyers en de line-up klaar liggen."

De organisatie voor de festivals in april is in volle gang: voor het paasweekend staan er al twee gepland: Awakenings en DGTL en op Koningsdag de festivals Loveland en Oranjebloesem. De bezoekers moeten nog wel om 22.00 uur weg zijn, maar festivalorganisaties hopen dat tegen die tijd de openingstijden verder verruimd zullen worden en de voorwaarde van een maximaal aantal bezoekers vervalt.

Toch krijgen de Amsterdamse clubs wederom nog geen groen licht. Voor Bas Louwers van club Bitterzoet aan de Spuistraat is het een flinke teleurstelling dat ze voor de zoveelste keer in de wacht zitten. "We hebben zelf een voorstel gedaan met een inloopuur vanaf 23.00 uur, zodat er de hele avond niks verandert aan de samenstelling van de bezoekersgroep." Louwers hoopte op die manier tot laat in de nacht open te kunnen. Helaas valt hij opnieuw buiten de boot. "Het begint bijna te wennen, iedere keer wordt er niet over de clubs gepraat."

Illegale feestjes

Nu het nachtleven dus nog niet open gaat, hopen jongeren op een lente met festivals. Sommigen zijn nog huiverig omdat ze geen zin hebben om geld uit te geven zolang een festival onzeker is, anderen hebben hun kaartje al gekocht. Maar zolang het nog geen april is en het nachtleven nog op slot zit, zochten ook veel jongeren hun toevlucht tot huisfeestjes, waar lang niet altijd zich iedereen vooraf test.

En dat is precies waarom clubeigenaar Bas Louwers vindt dat ze open moeten, omdat in clubs wel controle is op naleving van de coronaregels. "Het gevaar zit in illegale feesten waar geen toezicht is en geen EHBO. De politiebond zei het ook al: we hebben geen zicht op die illegale feestjes en het is niet te handhaven. Van de clubs weten ze waar het zit en wij hier hebben onze eigen handhaving zodat het veilig verloopt."