Dierenambulance in Hoorn en Bonte Piet kampen met toename zieke brandganzen

Zowel de Dierenambulance Hoorn e.o. als wildopvang De Bonte Piet in Midwoud zien in de afgelopen weken een enorme toename in het aantal brandganzen met vogelgriep. "Het is bij ons nu sowieso drukker dan de afgelopen jaren", zegt woordvoerder Andra Minnema van De Bonte Piet.

Het vogelgriepvirus slaat weer toe en daar zijn voornamelijk de brandganzen dit jaar de dupe van. Ze kunnen zomaar dood neervallen, waarbij ze in tuinen of op de openbare weg terecht kunnen komen. De dierenambulance heeft in de afgelopen weken ongeveer 30 zieke vogels naar dierenartsen in West-Friesland en de wildopvang in Midwoud gebracht.

"Ik geloof dat we hofleverancier van De Bonte Piet zijn", zegt chauffeur Fred Perrier van Dierenambulance Hoorn e.o. "Vergeleken met legboerderijen in de buurt valt het nog mee, maar we krijgen heel veel meldingen binnen van zieke vogels in West-Friesland. Het is voor ons doen behoorlijk problematisch om alle meldingen af te handelen."

Veel meldingen van zieke vogels komen uit Schellinkhout vandaan. Met name bij het strand waar veel gekitesurfd wordt, en de daaromheen liggende weilanden, leven veel brandganzen.

Veel schoonmaakwerk

Mocht de dierenambulance op een plek komen waar zowel levende brandgazen als dode dieren worden gevonden, worden ze allemaal door de dierenambulance meegenomen. Daarna is het volgens Perrier zaak om de wagens goed schoon te maken.

"We hebben daar erg veel werk aan", legt hij uit. "Als we een dier weg hebben gebracht, dan maken we de dierenambulances goed schoon. Alle bakken in de wagen worden dan bijvoorbeeld goed gereinigd. Dat is nodig ook, omdat het virus heel overdraagbaar is, en ook gezonde dieren ziek kan maken."

Omdat het vogelgriepvirus zeer besmettelijk is, roept Perrier iedereen dan ook op om de zieke dieren niet zelf op te ruimen, maar er een melding van te maken. De dierenambulance haalt alleen de nog levende dieren op, die naar een dierenarts of wildopvang in de buurt worden gebracht om ze daar in te laten slapen. Overleden dieren worden door de gemeente geruimd. Mocht iemand toch een zieke vogel hebben aangeraakt, dan roept Perrier op om daarna goed te wassen.