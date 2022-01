Bij deze instanties kun je melding doen van dode vogels in verband met vogelgriep

In verband met de nieuwe vogelgriepuitbraak in Grootschermer worden mensen die een dode vogel vinden, opgeroepen hier melding van te maken. Het Dutch Wildlife Health Centre en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn bereikbaar voor meldingen over wilde vogels, meldingen over tamme vogels zijn voor de dierenarts.

Dat meldt mediapartner Streekstad Centraal op basis van informatie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Wie op een plek één of twee dode wilde eenden, zwanen of ganzen vindt, of minder dan twintig andere soorten wilde vogels, kan melding doen bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) via een online meldformulier.

Wie op een plek meer dan twee dode eenden, zwanen of ganzen treft, wordt verzocht dit telefonisch te melden bij het Landelijk meldpunt voor Dierziekten. Het veterinair incidententeam van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) neemt daarna contact op.

De dood van 'hobby' pluimvee - bijvoorbeeld op kleine schaal gehouden kippen - kan het beste gemeld worden bij een plaatselijke dierenarts.

Grootschermer

De adviezen van de veiligheidsregio komen nadat opnieuw vogelgriep is vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf in Grootschermer. In oktober werden op hetzelfde erf 107.000 kuikens geruimd en nu is het in de andere stal raak. 170.000 dieren worden vandaag en morgen geruimd en er geldt een vervoersverbod in een straal van tien kilometer.

De getroffen houder wil niet uitgebreid reageren tegen NH Nieuws. Wel meldt hij dat het dit maal gaat om een uitbraak in de andere stal dan de vorige keer en dat hij denkt dat de griep is binnengedrongen door de ganzen rondom zijn erf.