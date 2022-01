Weesp kijkt nog steeds of nachttrein tussen Amsterdam en Utrecht ook op Weesp kan stoppen

Weesp zou nog steeds graag willen dat de nachttrein tussen Amsterdam en Utrecht ook gaat stoppen op station Weesp. Dat blijkt daadwerkelijk mogelijk te zijn, maar het gaat nog wel even duren voordat het zover komt. Dat laten burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad.

Weesp heeft al langer de wens dat haar station aangesloten wordt op het nachtnet. Dat zou het voor Weespers makkelijk maken om 's nachts weer thuis te komen na een avond stappen of een nachtdienst.

Het plan kwam in een stroomversnelling toen Hilversum anderhalf jaar geleden met eenzelfde soort plan kwam. Hilversum vroeg de Nederlandse Spoorwegen met een nachtelijke treinverbinding te komen tussen Amsterdam, Hilversum en Utrecht. De gemeente was bereid er flink de portemonnee voor te trekken, de gedachte was dat andere gemeenten op het traject - naast Weesp ook Gooise Meren - aan zouden kunnen sluiten.

Dat blijkt ook daadwerkelijk te kunnen. De nachttrein zou moeten gaan rijden op vrijdag- en zaterdagnacht en zou twee keer moeten stoppen op station Weesp. Een keer richting Amsterdam en een keer richting Utrecht.

Wachten

De nachttrein zou aanvankelijk een jaar geleden voor het eerst gaan rijden, maar Hilversum schortte de proef toen op, omdat er door de coronamaatregelen van toen geen aanleiding was om de trein te laten rijden. Het uitgaansleven lag stil en daarom zou er amper animo voor de treinen zijn. Besloten werd om het plan twee jaar op te schuiven, naar volgend jaar dus.

Weesp laat nu weten dat goed in de gaten te houden. De stad blijft om tafel met Hilversum en Gooise Meren om over het plan te praten en kijkt of het tegen die tijd alsnog kan deelnemen.