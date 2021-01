Hilversumse nachttrein opgeschort tot versoepeling coronamaatregelen

De Hilversumse nachttrein stond aanvankelijk afgelopen weekend voor het eerst op de dienstregeling. De komst van de trein was een vurige wens van uitgaanspubliek en nachtwerkers, die veel baat hebben bij de verbinding vrijdag- en zaterdagnacht. Hilversum betaalt de trein zelf.

Het coronavirus zorgt ervoor dat de de nut en noodzaak voor de trein voorlopig weg is. De Hilversumse PvdA-fractie vond het zonde als de trein al zou gaan rijden en leeg zou blijven, en vroeg daarom of burgemeester en wethouders ervoor konden zorgen dat de trein pas later zou gaan rijden. Dat gaat nu ook gebeuren.

Lege trein 'onwenselijk'

Burgemeester en wethouders van Hilversum noemen de lege treinen ook 'onwenselijk' en stellen dat de NS al half oktober heeft besloten de nachttreinen tijdelijk op te heffen. Dat heeft dus ook gevolgen voor de Hilversumse trein.

Afgesproken is nu dat de trein pas gaat rijden zodra de coronamaatregelen worden versoepeld. "De NS brengt ook geen kosten bij de gemeente in rekening voor de periode dat de nachttrein 2021 niet rijdt", zo laat het college weten.

Vanaf wanneer de nachttrein wel gaat rijden, is voorlopig afwachten.