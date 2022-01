Mogen fietsers dan tóch in twee richtingen over de Zandvoortse boulevard?

Het college van Zandvoort heeft voorgesteld om toch tweerichtingsverkeer voor fietsers toe te staan op de vernieuwde boulevard Paulus Loot. Ook moeten auto's volgens burgemeester en wethouders in dezelfde richting blijven rijden, dus van noord naar zuid. Al geruime tijd is er discussie over de meest veilige route voor auto's en fietsers over de boulevard.

Op de boulevard zijn de werkzaamheden nog in volle gang. Later in het voorjaar, is parkeren alleen nog mogelijk aan de kant van de woningen en niet meer aan de zeekant. In het allereerste ontwerp werd voorgesteld om fietsers voortaan in twee richtingen te laten rijden en gemotoriseerd verkeer in één richting, van noord naar zuid. De provincie vond dat ook de meest veilige optie en wilde daarom ook een subsidie van ruim 8 ton verlenen. Fietsers vanuit twee richtingen zouden automobilisten ook langzamer laten rijden.

Provincie dreigde subsidie in te trekken

Maar een deel van de raad dacht er toch anders over. Enkele partijen maakten zich ernstige zorgen over de veiligheid. Automobilisten zouden namelijk te slecht zicht hebben op tegemoetkomende fietsers bij het uitparkeren en dus werd vanuit de raad éénrichtingsverkeer voor fietsers voorgesteld aan de provincie. Die ging daar niet mee akkoord en dreigde de 8 ton subsidie zelfs in te trekken.

Vervolgens liet de raad het college onderzoeken of een optie mét tweerichtingsverkeer voor fietsers, maar een omgedraaide rijrichting voor motorvoertuigen een goede optie zou zijn. Zo zouden de bestuurders van uitparkerende auto's in ieder geval beter zicht hebben op de fietsers. Uit dat onderzoek bleek dat het omdraaien van de rijrichting te veel druk op de omliggende straten met zich mee zou brengen. En daardoor zouden er ook weer veel verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan.

