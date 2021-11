Waarom de rijrichting op de Zandvoortse boulevard maar voor discussie blijft zorgen

De boulevard Paulus Loot in het zuiden van Zandvoort wordt op dit moment heringericht, maar het is nog steeds onduidelijk welke kant de auto's en fietsers straks op moeten rijden. De provincie wil zo'n 8 ton meebetalen aan de weg, maar dan moet er straks wel tweerichtingsverkeer voor fietsers gelden. De vraag is welke rijrichting voor auto's dan het meest veilig is.

over bankjes en over het aantal parkeerplaatsen, kon de herinrichting van de Paulus Loot doorgaan. Een fiets- en wandelvriendelijke boulevard, waar auto's te gast zouden zijn.



Na een uitgebreid participatietraject met omwonenden werd besloten om de rijrichting voor auto's niet te veranderen, fietsers mochten in twee richtingen rijden. Het ontwerp werd aan de provincie gepresenteerd en de subsidie van 8 ton leek op die manier veilig te zijn gesteld. Het leek allemaal in kannen en kruiken. Na lange discussiesen, kon de herinrichting van de Paulus Loot doorgaan. Een fiets- en wandelvriendelijke boulevard, waar auto's te gast zouden zijn.Na eenmet omwonenden werd besloten om de rijrichting voor auto's niet te veranderen, fietsers mochten in twee richtingen rijden. Het ontwerp werd aan de provincie gepresenteerd en de subsidie van 8 ton leek op die manier veilig te zijn gesteld.

Toch werd de rijrichting voor auto's weer onderwerp van gesprek binnen de raad. Want als de auto's voortaan alleen nog maar aan de huizenzijde mogen parkeren, dan zouden uitparkerende automobilisten misschien slecht zicht hebben op de aankomende fietsers. Vooral Astrid van der Veld van Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ) maakte zich daar ernstige zorgen over. "Ik wil niet medeschuldig zijn als er straks ongelukken gebeuren", zei ze eerder. Ook de Fietsersbond sprak van een 'Russische roulette'. En zo besloot een meerderheid van de raad toch maar tot het instellen van éénrichtingsverkeer voor fietsers op de boulevard. Tegen zere been van provincie Toen de provincie het aangepaste ontwerp onder ogen kreeg, kreeg wethouder Raymond van Haeften te horen dat de subsidie mogelijk ingetrokken zou worden. Met éénrichtingsverkeer voor fietsers zouden auto's namelijk nog steeds te hard kunnen rijden op de boulevard en dat was juist niet de bedoeling. Omdat Zandvoort dan misschien zelf alle kosten voor de herinrichting moet ophoesten, is er nu weer een nieuw ontwerp door de coalitiepartijen bedacht. De laatste versie is dat er wél tweerichtingsverkeer voor fietsers blijft gelden, maar dat de rijrichting voor auto's omgedraaid wordt. Uitparkerende auto's zouden dan een beter zicht hebben op de fietsers. Tekst gaat verder onder de foto.



Het omdraaien van de rijrichting heeft natuurlijk consequenties voor de omliggende straten. Er volgt daarom opnieuw een participatietraject met omwonenden. Ook zijn specialisten ingehuurd om te onderzoeken wat de gevolgen zijn als de auto's richting het noorden zouden gaan rijden over de boulevard. Een groep omwonenden, georganiseerd als Bewonersplatform Leefbare Kust (BLK), is er fel tegen. Het zou namelijk verkeersopstoppingen veroorzaken in de buurt en juist onveilige situaties in de hand werken. Maar er klinken ook positieve geluiden uit omliggende straten. Motie Oppositiepartijen PVV, OPZ en VVD probeerden dinsdagavond via een motie om toch weer terug te keren naar het allereerste ontwerp. De provincie was daar toch immers al mee akkoord gegaan.

Marco Deen van de PVV wees erop dat er al jaren tweerichtingsverkeer voor fietsers wordt gedoogd in combinatie met auto's die van noord naar zuid rijden. Oftewel, zoveel zou er niet gaan veranderen. "En hoeveel ongelukken zijn er de afgelopen jaren gebeurd? Nul." Astrid van der Veld van GBZ was het daar niet mee eens. Niet alle ongelukken zouden worden geregistreerd. "Als je iets doet wat niet mag en je lazert onderuit, omdat je moet uitwijken voor een uitparkerende auto, dan ga je niet de politie bellen." Afwachten De motie werd dinsdagavond niet aangenomen; de coalitiepartijen willen wachten op de uitkomsten van het participatietraject en het onderzoek van de deskundigen. Ondertussen is de herinrichting van de boulevard in volle gang. De provincie wil uiterlijk 1 mei van Zandvoort weten welke rijrichting de voorkeur krijgt. Daarna volgt een besluit over het al dan niet verlenen van de subsidie.