Eerste deel vernieuwde boulevard Paulus Loot open: "Het is mooi geworden"

Het eerste deel van boulevard Paulus Loot in Zandvoort is vernieuwd en open voor publiek. Het gaat om het deel tussen de Thorbeckestraat en De Wittstraat. Tijdens de kerstdagen konden mensen al over de nieuwe promenade wandelen en het lijkt ze goed te bevallen. "Het is wel heel mooi geworden", aldus een Zandvoorter. "Als de rest ook zo wordt, is het wel een hele verbetering."

Begin oktober startte de herinrichting van de boulevard aan de zuidkant van Zandvoort. De weg is onder andere opnieuw bestraat en er zijn nieuwe bankjes geplaatst. Het wandelgedeelte is een stuk breder geworden en wordt met helmgras gescheiden van de weg. De boulevard was de afgelopen maanden afgesloten voor het verkeer, maar is nu deels weer open.

Rijrichtingen nog niet definitief

Met de herinrichting verdwijnen er zo'n 220 parkeerplaatsen op de boulevard. Die worden grotendeels gecompenseerd op parkeerterrein De Zuid, achter de boulevard.

Over de rijrichting voor fietsers is nog geen definitief besluit genomen. Een adviesbureau, dat is ingeschakeld door de gemeente, adviseert om fietsers in beide richtingen over de boulevard te laten fietsen. In de huidige situatie mogen fietsers alleen van noord naar zuid rijden, maar het gebeurt regelmatig dat fieters ook andersom rijden.

Het staat ook nog niet vast welke kant auto's en motoren op mogen rijden. Datzelfde adviesbureau adviseert om die rijrichting te laten zoals het nu is, omdat er anders verkeersproblemen ontstaan in de omliggende straten. Uiteindelijk neemt de raad in februari een definitief besluit over de rijrichtingen op de boulevard Paulus Loot.

Voorjaar 2022 klaar

Het zuidelijke deel van boulevard Paulus Loot moet nog op de schop. De verwachting is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2022 worden afgerond.