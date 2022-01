Alkmaar zeker van komst Europese School: "We zijn hier ontzettend blij mee"

Het hing al even in de lucht, maar nu is het dan écht officieel: de Nederlandse vestiging van de Europese School komt in Alkmaar te staan. De Europese Raad van bestuur ging daar woensdag mee akkoord.

Eerder gaf het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap groen licht. Nu er ook vanuit Europa een akkoord binnen is, kan Alkmaar beginnen aan een bestemmingsplanprocedure.

“Wij zijn hier ontzettend blij mee”, laat wethouder Robert te Beest in een persbericht optekenen. “De keuze levert een geweldige bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de stad en regio Alkmaar. Wij werken de plannen graag op korte termijn samen met het ministerie en alle betrokkenen verder uit.”

Op een Europese School wordt lesgegeven aan kinderen van 4 tot 18 jaar. De school is opgericht voor kinderen van werknemers van de Europese Unie, maar ook Nederlandse scholieren of kinderen van andere expats kunnen hier les krijgen.

Verhuizing

De Europese School heeft een vestiging in Nederland. Die staat op dit moment in Bergen. Nadat in 2018 bekend werd dat die afdeling verdwijnt, opperde VVD Alkmaar in 2019 om de stad als vestigingskandidaat aan te melden.

Het gebouw waar de school in moet komen staat er nog niet. Na een bestemmingsplanprocedure hoopt de gemeente Alkmaar in 2022 bouwrijpe grond op te kunnen leveren. Naar verwachting zal de bouw in 2023 van start gaan.